Congo-Kinshasa: Justice - La FBCP milite pour la réduction du nombre des détenus préventifs dans les prisons

L'ONG de défense des droits de l'homme établie en République démocratique du Congo appelle à un désengorgement de des institutions carcérales du pays pour diminuer ainsi le nombre de décès qui y sont quotidiennement enregistrés.

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) sollicite l'intervention du chef de l'État pour la réduction de nombre des prisonniers et les détenus préventifs. Dans son communiqué du 12 mars, elle exhorte également le président de la République à améliorer les conditions de travail des magistrats, des agents et directeurs des prisons, et à sanctionner ceux des magistrats qui ne respectent pas la procédure judiciaire .

La FBCP regrette, en effet, que malgré le transfert à la prison de Luzumu, dans le Kongo central, d'une cinquantaine de prisonniers condamnés à des peines de cinq ou vingt-cinq ans, la prison centrale de Makala enregistre toujours une pléthore de pensionnaires. Leur nombre, a-t-elle relevé, est resté à 7 800 (effectif général) au 12 mars. Or, lors de la visite de l'équipe de cette ONG, la présence était de 7 774 détenus dont 1 064 condamnés. Dans ce nombre, il y a 7 606 civils et 168 militaires, 160 femmes ainsi que 250 mineurs dont 240 garçons et 10 filles.

Des morts à éviter

Pour confirmer le contenu de sa dernière déclaration sur la carence des services sanitaires au sein de cette institution carcérale, la FBCP confirme l'envoi par le ministère de la Santé publique, le 12 mars, à la Prison centrale de Makala, d'une équipe médicale composée des médecins et des infirmiers. Cette équipe a comme mission de s'occuper des malades parmi les pensionnaires et éviter ainsi des morts enregistrées journellement.

Les principales causes de ces décès, soutient l'organisation de défense des droits de l'homme, sont notamment le surpeuplement, l'étouffement, la malnutrition, le manque de soins appropriés accentué par les atteintes judiciaires qui font que l'on trouve, dans les prisons du pays, beaucoup de détenus préventifs.

Parlant de cette dernière situation, la FBCP a indiqué qu'au cours de sa visite à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa-Barumbu, il y avait des détenus sans dossiers judiciaires. Ces derniers, parmi lesquels un certain John Malubuni, cadre à la direction générale des impôts détenu pendant sept ans dans les installations de l'Agence nationale de renseignements, ainsi que d'autres militaires, y ont été transférés par les services de renseignement et de sécurité.