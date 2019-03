Congo-Kinshasa: Prix Canal d'Or - Fally Ipupa bat Ferré Gola au Cameroun !

Samedi 09 mars 2019, le Palais des Congrès de Yaoundé a brillé aux couleurs de la 12ème édition de la plus somptueuse des cérémonies de récompenses de l'art musical et cinématographique au Cameroun.

Le Canal2'or 2019 a été encore une fois au rendez-vous avec sa traditionnelle soirée de récompenses des trophées prestigieux qui non seulement honorent les talents africains, mais aussi divisent et alimentent chaque année des polémiques entre artistes et fanatiques.

Evidemment, le verdict a été surprenant mais surtout agréable pour les lauréats de cette 12ème édition qui ont été honorés par la présence de la première dame du Cameroun, Chantal Biya.

Par ailleurs, Fally Ipupa a été l'unique star de la chanson Congolaise à rafler au moins un prix lors de cette soirée. L'Homme de « Droit chemin » est plébiscité « Meilleur artiste africain ». Il faut rappeler que Dicap la Merveille qui est sortie vainqueur, était nominé dans la même catégorie que Ferre Gola, Tekno, Toofan, Jossey, Sidiki Diabaté, DJ Kerozen et Serge Beynaud.

Tandis que la chanteuse camerounaise Daphné a été la plus heureuse de cette soirée. Car, elle toute seule a remporté quatre prix, au cours de cette cérémoniale. Notamment, « Meilleur artiste féminin », « artiste féminin de musique urbaine », « performance digitale » et « Meilleure chanson de l'année ». Une situation inédite dans les Canal2'or qui a suscité beaucoup de polémiques ainsi que des réactions de fans dans les réseaux sociaux.

Tellement inédite que les observateurs s'interrogent sur la pertinence de cette cérémonie des Awards de la musique et des séries télévisées.

La première catégorie, artiste ou groupe gospel sera le premier à faire jaser dans les chaumières, révèle notre correspondant basé à Yaoundé.

Dans la foulée, les résultats ont été émaillés des contestations à partir même de la salle où il y a eu toutes sortes de murmures des spectateurs.

Le prix de « Bonheur Du Chant » a été la première victoire contestée de cette 12ème édition des Canal2'or. En effet, au regard des votes des internautes via la page Facebook de la compétition, il est clair que c'est l'artiste Indira qui venait en tête avec plus de 10.000 mentions "j'aime" contre la moitié pour John Duchant qui sera finalement déclaré vainqueur.

La même revendication sera faite par les membres (notamment Murielle Blanche) de la web-série "Pakgne". Elles affirment captures, d'écran à l'appui, qu'elles ont eu le plébiscite des internautes dans le cadre du vote pour le trophée. D'ailleurs, l'artiste Locko, vainqueur du prix du meilleur artiste masculin de l'année, a fait savoir dans son propos sur l'estrade du Palais des Congrès qu'il est l'artiste qui a reçu le plus de vue sur les plateformes virtuelles. Contestant de la sorte, le prix remis à Daphné dans cette catégorie qui n'était pas en compétition.

Pour les uns et les autres, toutes ces contestations risquent de discréditer la valeur du prix et surtout la confiance que les publics africains ont de Canal d'Or au Cameroun. Et pourtant, cette grande messe camerounaise montait et commençait même pour prendre la place de Kora Awards en Afrique du Sud qui a fermé ses portes.

Voici la liste complète de vainqueurs de la Canal2'or 2019 :

Artiste ou groupe de musique gospel:

- John Duchant (Cameroun)

Meilleur réalisateur de vidéogramme:

- Dr Nkeng Stephens (Cameroun)

Meilleure artiste ou groupe féminin de musique urbaine:

- Daphné (Cameroun)

Meilleure artiste ou groupe masculin de musique urbaine:

- Mr Leo (Cameroun)

Meilleure série TV:

- Bad Angels de Gowin Nganah

Meilleur humoriste:

- Moustik le Karismatik (Cameroun)

Meilleur comédien:

- Vincent Batanken (Cameroun)

Meilleure comédienne:

- Syndy Emade (camerou)

Meilleure Web série:

- Les Baos

Performance digitale:

- Daphné (54 774 113 vues cumulées)

Révélation musicale:

- Nabila (Franco-uisse)

Révélation Afrique centrale:

- Cegra Karl (Congo)

Meilleur artiste Afrique centrale:

- Roga Roga (Congo)

Prix spécial:

- Josey (Côte d'Ivoire)

Artiste ou groupe africain:

- Fally Ipupa (RDC)

Prix spéciaux:

- Salatiel;

- Ben Decca;

- Toto Guillaume;

- Elvis Kemayo

Chanson populaire:

- Calée de Daphné

Artiste féminin:

- Daphné (Cameroun)

Artiste masculin:

- Locko (Cameroun)