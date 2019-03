Congo-Kinshasa: La Lisped plaide pour une bonne prise en charge des animateurs de l'équipe nationale

La Ligue sportive pour la promotion et la défense de droit de l'homme (Lisped), a organisé une messe d'action de grâce en mémoire d'Hassan Nsumbu Gojila, ancien animateur de l'AS V.Club et des Léopards de la RDC, ce mardi 12 mars, en la Paroisse Saint Joseph à Matonge, dans la commune de Kalamu, sept ans après sa mort.

Et aussi, d'autres animateurs à l'instar d'Impamala Dialu Eddyno alias "Mbanga Mbanga" de l'AS Dragons Bilima, et Kelema Sergino de DC Motema Pembe.

A cette occasion, le président de cette importante structure d'accompagnement du sport congolais, Me Alain Makengo, a plaidé pour une bonne prise en charge des animateurs de l'équipe nationale. Ce sont des jeunes gens, a-t-il dit, qui se sacrifient beaucoup pour la victoire de l'équipe et constituent ce qu'on appelle "douzième joueur". Ici, Me Alain Makengo s'est souvenu de Gojila dans un voyage en Egypte, où après le match, il ne se sentait plus bien pour avoir animé tout au long du match sous une pluie battante. Le président de la Lisped a lancé un appel aux autorités du pays, particulièrement à ceux qui s'occupent du sport de pouvoir prendre en mains le dossier des animateurs de l'équipe lorsqu'il y a un match des Léopards.

La messe s'est déroulée en présence des dirigeants de l'AS V.Club représenté par le coach Jean-Florent Ibenge Ikwange, les animateurs de l'AS V.Club, de Renaissance du Congo, de DC Motema Pembe, de l'AS Dragons Bilima et membres de la Lisped. L'officiant du jour, Monsieur l'Abbé Macaire Antitung, dans son homélie tirée de l'Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 6, 37-40, a exhorté le peuple de Dieu, que Jésus est venu pour que tout le monde soit sauvé, y compris "Gojila" et les siens. « Dieu leur avait donné son intelligence de pouvoir composer des chansons sportives, et parvenir à emballer tout le monde aux stades », a-t-il prêché devant une assistance qui se souvenait réellement de ce bout d'homme (1m 50), qui est mort toute vedette, alors qu'il n'avait que 37 ans. Monsieur l'Abbé Macaire Antitung a prié Dieu pour que Gojila et les siens trouvent une place de choix dans son midi céleste.

Pour rappel, Hassan Nsumbu alias Godjila de sa vie durant, ne s'est jamais éloigné un seul instant de l'AS V.Club. Il a tiré sa révérence, lundi 12 mars à l'Hôpital Biamba Marie Mutombo de Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Animateur vedette, Gojila se distinguait des autres par sa petite taille (1,50m), son teint noir ainsi que son style de danse.

Hassan Nsumbu a été plébiscité meilleur animateur, en 2005 et 2006, lors du trophée «Ndembo Awards» qu'organisait le Studio Maxim Agency en collaboration avec la Fédération congolaise de football association (Fecofa) et l'Association des journalistes sportifs du Congo (ASJC). Agé de 37 ans, il avait laissé une veuve et deux enfants.