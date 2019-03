Soudan: Le PCN examine les défis durant l'Etat d'urgence

Khartoum — - Le Président Délégué du Parti Congres National (PCN), Ahmed Haroun, a passé en revue les Défis auxquels le Parti est confronté et son Plan d'Action pour la prochaine phase qui suivra les récentes Décisions du Président de la République ; la Démission du Gouvernement et l'Approbation de l'Etat d'Urgence qu'il a été soutenu par le Parti, et les mesures qui en résultent au niveau de l'Activité du Parti pendant la période de l'Etat d'Urgence.

"La réunion a également discuté des Relations avec les Forces Politiques et du Dialogue avec elles et avec les réticents et les détenteurs d'armes, ainsi que de la manière de coopération du Parti avec le Gouvernement de Compétences" qui va être formé, a déclaré Mohamed Al-Hassan Al-Amin, Chef du Comité Politique et Juridique de Conseil de Choura du Parti.

Il a ajouté que le Comité sera présent et suivra de près les Activités du Parti lors de la prochaine étape et participera aux Décisions importantes qui répondront aux exigences de cette étape jusqu'à la prochaine réunion du Conseil de Choura.

La réunion a également discuté de l'avenir des de la convocation des Organes du Parti et de la Décision du Bureau de la Direction et des effets des récentes Décisions prises par le Président de la République sur le Parti, car il y a de grandes tâches pour la prochaine étape et un plan pour éclairer la Composition et le Dialogue avec les différentes Forces Politiques et les détenteurs d'armes afin d'unir le Front Intérieur et sa protection "Nous continuerons à rencontrer le Président Délégué du Parti pour suivre chaque événement, heure par heure, par le Conseil de la Choura jusqu'à ce que celui-ci se déroule dans la période à venir."