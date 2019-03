Soudan: Aila rend sa décision sur le Port Sud

Khartoum — - Le Premier ministre National, le Dr Mohamed Taher Aila, a rendu Lundi une Décision rendant l'Autorisation de Dédouanement des Conteneurs Commerciaux exclusive au Port Sud de la Mer Rouge et la Station des Containers à Soba, au sud de Khartoum.

La décision stipulait que les Stations des Autres Conteneurs dans le pays, dans les Etats, seraient réservées au Dédouanement des Marchandises Personnelles, outre la Suspension du Travail dans les Licences pour les Marchandises Négligées de la Corporation des Ports Maritimes.

La Décision a annulé toutes les Anciennes Licences relatives aux Marchandises non Dédouanées dans le Port et les a vendues aux Enchères Publiques conformément à la Loi sur les Douanes et à d'Autres Dispositions, et en coordination avec la Corporation des Ports Maritimes et l'Administration des Douanes.

La Décision a ordonné aux Ministères de l'Intérieur, des Finances et de la Planification Economique, des Transports et du Développement Urbain et à d'Autres Organismes concernés d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.