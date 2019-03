Sénégal: Dakar accueille la première édition des "Ateliers réflexives féminins" du 19 au 24 mars prochains

Dakar — La première édition des "Ateliers réflexives féminins de Dakar", dénommée "Sabbar artistiques", aura lieu du 19 au 24 mars prochains, annonce sa fondatrice, la réalisatrice Rama Thiaw, dans un communiqué transmis à l'APS.

La rencontre va réunir plus de trente invités composés d'artistes, d'écrivains, de chercheuses, de juristes, de militantes, de décideurs politiques et de citoyens de tous horizons socio-culturels, etc. et sera un "espace de dialogue, de partage artistique et de réflexion entre femmes africaines, afro-descendantes et noires".

"Partage libre et parcours singulier seront mis en avant afin d'allier l'analyse à l'émotion, la créativité à la transmission", lit-on dans le dossier de presse.

A "Sabbar artistiques" prévue dans plusieurs espaces culturels notamment le Musée des civilisations noires, "Loman art galery", goethe institut, etc., les invités vont "débattre, partager leur point de vue, leur parcours, savoirs, créativités et émotions".

Selon les concepteurs les "+Ateliers réflexives féminins+ auront à cœur de voir éclore de nouvelles perspectives pour l'afro-féminisme et le féminisme".

Dans le programme des panels sont inscrits divers thématiques allant de "Evolution des luttes politiques post 68" à "luttes féministes, espaces publics et religieux" en passant par "Convergence/divergence des luttes africaines et afro-descendantes", etc.

En outre, il est retenu des projections de films suivies de débat et des workshop artistiques.

Parmi les panélistes, il faut noter les écrivains sénégalais Ken Bugul, Aminata Sow Fall, Felwine Sarr, Mohamed Mbougar Sarr, le maire de Dakar, Soham El Wardini.

Il y a aussi l'auteur et activiste américain Diana McCarthy, la journaliste camerounaise Kidi Bebey, la réalisatrice burkinabè Larentine Bayala, la danseuse française Bintou Dembélé, etc.