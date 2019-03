Ile Maurice: Poids des bagages sur les vols Australie-Maurice d'Air Mauritius - Appel au boycott

Des voix s'élèvent au sein de la communauté mauricienne en Australie. L'on parle de «grande frustration» et d'un éventuel boycott après avoir appris qu'un passager d'Air Mauritius (MK) n'aura droit qu'à 23 kilos de bagages en soute à compter de ce samedi 16 mars, contre 30 kilos actuellement. Aucun changement, en revanche, pour les sept kilos autorisés pour les bagages en cabine.

«C'est lorsque je faisais ma réservation pour un voyage à Maurice en juillet, pour assister aux Jeux des îles, que j'ai été informé de cette décision à mon agence de voyages», dénonce Georgy Lamvohee, de Melbourne. Il a pris contact avec notre rédaction, à la fin de la semaine dernière. «Personne n'a pu nous renseigner sur les raisons de cette soudaine réduction. Le responsable d'Air Mauritius à Perth demeure injoignable au téléphone», ajoute-t-il.

Selon Georgy Lamvohee, les Mauriciens, dont des Rodriguais, viennent surtout rendre visite à la famille et leur apporter des cadeaux. «Pourquoi une telle décision ? Cela ne va pas résoudre les problèmes financiers d'Air Mauritius. Nous aimerions savoir si cette décision a été prise par le directeur de MK en Australie ou s'il s'agit des directives venant de Lakwizinn», s'insurge-t-il.

«Mauvaise gestion d'un groupe de nominés politiques»

Ses amis et lui, poursuit-il, refusent de «payer le prix de la mauvaise gestion d'un groupe de nominés politiques» et envisagent de lancer un appel au boycott d'Air Mauritius à travers les réseaux sociaux ainsi que par mél. D'ailleurs, Clancy Philippe, un Mauricien établi en Australie depuis 27 ans et qui est très actif sur Facebook a, lui aussi, relayé l'information sur sa page. «Bagage allowance on economy from Perth to Mauritius reduced to 23 kgs. Air Mauritius on the way out.»

Des passagers mauriciens soutiennent avoir d'autres options pour venir à Maurice. Notamment, via Dubaï à bord d'Emirates, via les Seychelles à bord d'Etihad ou encore via Kuala Lumpur. «Déjà que le coût du billet d'avion Australie-Maurice sur Air Mauritius est parmi les plus élevés, au lieu de nous inciter à voyager à bord du transporteur national, c'est l'inverse qui se déroule», fait valoir Georgy Lamvohee.

Interrogée, une source officielle de MK affirme que «pour l'Australie, cela a toujours été 23 kilos». Ce que rejette avec force Georgy Lamvohee. «Cela fait des années que nous voyageons avec une valise de 30 kilos en soute par passager et sept kilos de bagages à main. Par contre, le passager venant de Maurice a, lui, droit à deux valises de 22 kilos chacune.»