Congo-Kinshasa: 20 ans après - Pauline Ndekande Kabasele rejoint son mari dans l'au-là !

Ce fut un grand choc pour Maman Pauline Ndekande Kabasele d'avoir perdu son mari, Pépé Kalé, en novembre 1998. Pépé Kalé était l'un des grands musiciens ayant porté haut l'étendard de la culture congolaise.

Plusieurs fois primé pour son savoir-faire et sa voix sui generis, champion d'Afrique et des Caraïbes, voilà que sa femme le rejoint après avoir résisté un bon nombre d'années en l'absence de son époux. L'âme de maman Pauline Ndekande Kabasele, mère de " Mamie Mbula", a lâché et s'en est allée dans l'au-delà, 20 ans après la mort de son mari. Pauline Kabasele a quitté la terre des hommes le 23 février 2019 de suite d'une maladie.

Après la levée de sa dépouille mortelle de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire intervenue le samedi 9 mars dernier, l'illustre disparue a reçu ses derniers hommages dans l'enceinte de la maison communale de la commune de Bandalungwa. Des hommages dignes de son rang lui ont été réservés. D'un côté, la présence de quelques personnalités politiques du pays avait été aperçue notamment, la Députée nationale Henriette Wamu. Et de l'autre, les artistes musiciens, comédiens dont Poudre de Chasse du groupe de Feu "Sans souci" étaient venus honorer, pour les uns, leur maman, et pour les autres, leur grand-mère.

Le dépôt des gerbes de fleurs aura été l'un des moments les plus ambiants des obsèques de maman Pauline Kabasele. Il était aussi l'occasion pour l'assistance de passer en revue de ce qu'aura été pour certains la vie de l'illustre disparue.

Pour Dadou Charisme, l'un des transfuges du groupe" Big One" de Djuna Mombafu qui fut l'enfant chéri de Pépé Kalé et l'un de grands animateurs de l'orchestre "Empire Bakuba", Maman Pauline est plus qu'une mère pour lui. "Je garde de bons souvenirs pour maman Pauline. En intégrant l'orchestre de Djuna Mombafu mon ex-patron. Maman Pauline m'avais donné la chance et m'a encouragé de pouvoir interpréter les chansons de son mari". A fait savoir Dadou charisme autrefois aux côtés de Djuna Mombafu, actuelle ment président de l'orchestre "Africa-Music".

Biographie

Fille de Paul Kiala et de Marie Nzuzi, tous décédés, Maman Pauline Ndekande est né à Kinshasa le 30 mars 1957. Elle a effectué ses études primaires et secondaires à l'école St Marc de Kingasani. Elle laisse plusieurs enfants et petits-fils.

C'était juste après la cérémonie de dépôts des gerbes des fleurs que le corps de l'illustre disparue été conduit à la Nécropole entre terre et ciel où elle reposera à jamais en attendant la résurrection des Saints.