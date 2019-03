Congo-Kinshasa: METTELSAT - 8 millions de dollars américains pour les équipements d'alerte

Dans le souci de prévenir tout accident aérien et fluvial, 8 millions de dollars américains ont été mis à la disposition de METTELSAT par la Banque Mondiale. Ce projet a pour but d'améliorer la qualité des services hydrométéorologiques et climatiques de la RDC.

Ce projet comprend 4 composantes. La première vise le renforcement institutionnel et réglementaire, l'amélioration des capacités et l'appui à l'exécution ou le soutien à la mise en œuvre. La seconde s'inscrit dans le cadre de la modernisation des équipements, des installations et des infrastructures pour l'observation et les prévisions de base.

La troisième composante est l'amélioration de la prestation de services d'information hydrométéorologique pour la fourniture des produits et des services. Et enfin, le financement des activités liées aux cours d'exploitation additionnels, à la conception technique des sous-projets, à l'approvisionnement, la gestion financière, la mise en place de garanties, le suivi et l'évaluation, le contrôle et la gestion de contrats, la vérification, les études et évaluations constituent donc la phase finale de ce projet.

Selon Jean-Pierre MPUDU ELONGA, Directeur général du METTELSAT, ce projet permettra la mise en place d'un mécanisme de système d'alerte, entre son agence et la Banque Mondiale, afin de faciliter la navigation fluviale et lacustre en RDC.

Kinshasa a été donc choisi comme site pilote pour expérimenter ce mécanisme. Ce projet s'étendra sur 10 autres villes de la RDC. Une bonne collaboration entre les deux protagonistes est donc attendue afin de faire un travail de qualité. « Le partenariat attendu devra être à la hauteur pour une bonne collaboration entre la coordination du projet et l'équipe de la Banque mondiale », affirme Christian Eghoff, chef de projet HYDROMET.