Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru Tshisekedi invite la femme congolaise à sortir du silence !

Sa première sortie officielle a fait bonne impression. Denise Nyakeru Tshisekedi, épouse du Chef de l'Etat et première dame de la RDC s'est mise à découvert le vendredi 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale de la femme.

Elle a signé sa toute première balade publique, sans être accompagnée de son mari et sous sa propre initiative, à l'Académie des Beaux-arts. Face à un public hétérogène d'hommes et des femmes, la première dame a sensibilisé ces dernières, les exhortant à briser le silence. "Je me propose d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence. Je propose à chacune de nous, où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler des violences dont elle serait victime. Parlons encore plus fort qu'avant pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence sous toutes ses formes", a-t-elle épilogué en substance lors de son adresse.

La violation des droits des femmes, les préjugés enregistrés en leur défaveur et les multiples maltraitances qu'elles subissent signifient beaucoup pour les congolais, en général. Cependant, pour un natif des provinces de l'Est, précisément celles du Nord-Kivu, Sud-Kivu et la Province Orientale, parler des calvaires que vivent quotidiennement les femmes relève d'un attachement affectif et du désir de palier ce fléau. L'ayant compris, et se mettant elle-même dans la peau des congolais et congolaises, Denise Nyakeru, originaire du Sud-Kivu, n'a pas manqué de dévoiler son aspiration à apporter des solutions aux maux qui rongent la vie des femmes congolaises. Visiblement, la première dame de la République Démocratique du Congo a décidé de s'investir en porte-parole de la femme congolaise auprès de son mari et de la nation. Elle se veut la voix des sans voix.

Dénoncer

Sa lutte, en marge de son allocution, demeure celle d'éveiller les consciences des femmes de manière à les pousser à revendiquer leurs droits, à dénoncer les injustices et inégalités, à tenir tête et faire face aux diverses difficultés, et enfin, se lever pour franchir toutes les barrières possibles. Ce qui s'avère être un travail de grosse facture.

Car, la femme a longtemps été utilisé comme un simple objet, elle s'est repliée sur elle-même au point de quémander ce qui lui revient de droit. Aussi, elle a souvent été celle qui tend la main et attend la faveur des autres, et elle s'est tue pour protéger ses tiers. "Pourtant, elle devrait être tout le contraire. C'est elle qui donne la vie, l'entretien et la fait grandir", a laissé entendre l'hôte du jour.

Il faudrait que la femme sorte de la peur et relève sa tête pour se faire valoir. Si à ce jour la femme, la mère, la fille, la sœur est utilisée comme objet sexuel lors des guerres, ou comme un être quelconque par d'autres, c'est parce qu'elle a gardé sa langue en se repliant sur elle-même, ou en résolvant de se taire, pendant bien de temps.

Et maintenant, il est temps de dénoncer. "Dénoncer les barrières coutumières, religieuses, culturelles, sociétales, les préjugés, les discriminations, les maltraitances,... "

Toutefois, ce chemin emprunté par la Première dame en faveur des femmes semble avoir rencontré l'assentiment des certaines qui stipulent que cette voie promet le changement. Seulement, pour plusieurs, l'impression est telle que toutes les épouses des Présidents s'érigent en porte-parole ou porteuses de solutions aux afflictions des femmes. Pourvu que ça dure...

Biographie

Pour la petite histoire, Denise Nyakeru est cadette d'une famille de huit enfants, elle est originaire du village Mwirama- groupement de Kanyola, chefferie de Ngweshe, territoire de Walungu dans la province du Sud-Kivu. Elle est mère de 5 enfants dont 4 filles et 1 garçon. Ainsi, sa lutte vaudrait également pour ses filles.