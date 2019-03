Soudan: Signature du protocole sur le déploiement de forces entre le Soudan et l'Ethiopie

Khartoum — Les ministres soudanais et éthiopien de la Défense ont signé mardi un protocole commun sur le déploiement de forces conjointes à la frontière pour contrôler et combattre le trafic illicite, l'immigration clandestine et la criminalité transfrontalière, signé par le chef d'état-major du Soudan, le Dr. Kamal Abdul Marauf Al-Mahi et le général Saara Myuknin Yamara Chef d'état-major de l'armée fédérale éthiopienne.

"Nous avons signé ce protocole pour déployer des forces des deux parties dans le cadre d'une action conjointe et nous avons utilisé notre expérience avec le voisin Tchad , le Soudan a fourni des initiatives régionales pour maintenir la sécurité et la stabilité de la région déchirée par le conflit", a déclaré Dr.Kamal dans un communiqué de presse ; avec ce pas les deux pays vont sérieusement pour résoudre tous les problèmes, d'éviter les frictions et de protéger les droits des habitants des zones frontalières, en particulier nos relations avec l'Éthiopie sont historiques et que la volonté politique des présidents des deux pays est là , leurs appel à nouer des partenariats et une coopération ", Kamal a ajouté:" Nous ferons de grands progrès dans un modèle de partenariat et de coopération stratégiques pour tout le continent africain et les pays voisins. "