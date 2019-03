Madagascar: Soirée - GoDago se lance avec « Gasy Dokafy »

Une soirée comme les noctambules et les mélomanes les aiment à l'Hôtel de l'Avenue Analakely vendredi avec Marion et Rootsikalo sur la même affiche.

Mettre sur une même scène, deux genres musicaux différents, c'est le pari que tentera GoDago, une société de l'évènementiel pour son lancement. Le 15 mars, Rootsikalo et Marion partageront l'affiche à l'Hôtel de l'Avenue Analakely à partir de 21 h. « Ce sera sans faute », tient à assurer Tiavina Rabemanantsaina, fondateur et chef de file chez GoDago. Ce dernier l'accorde. « C'est deux approches musicales différentes de la musique, l'un c'est du r'n'b, plutôt populaire,l'autre, c'est de la musique plutôt ciblée, et quelque peu réservée aux mélomanes ».

Pourtant, rien n'est impossible en musique. Voir ces deux artistes partager la scène sera donc un moment de redécouverte. Les surprises ne vont pas surement manquer. « Cette soirée sera intitulée, « Gasy Dokafy » et en sera à sa première édition. Une manière aussi pour GoDago d'annoncer qu'elle est belle et bien dans la place maintenant. Cette société fondée par une ancienne star du petit écran possède plusieurs cordes à son arc. Comme l'organisation de spectacle, foire, mariage, concert, défilé... « Notre objectif est tout simplement de valoriser l'identité malgache », ajoute Tiavina Rabemanantsaina.

A part la prestation scénique des deux têtes d'affiche, il y aura également un défilé de mode avec Rosomg, une agence de mannequinat, d'hôtesse et de modèle photo affiliée à GoDago. Pour l'occasion, des stylistes réputés de la capitale vont présenter des collections. On y verra celles de Ma Randrianalidera, Jorkey Emmanuel, Emy Ga, H Boutik et Vida sera présent comme invité spécial. « En filigrane, ce sera aussi l'occasion de démontrer la beauté féminine malgache dans son ensemble et ses nuances. Que ce soit du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, du nord... », met en avant le fondateur de GoDago.

Pour la prestation des deux chanteurs, ce sera d'abord en individuel. Après, ils vont réservés des surprises aux invités. Ils vont aussi chanter pour ajouter plus de sensations aux défilés de mannequins. L'animation sera assurée par Mija Rasolo, connu dans le milieu du théâtre malgache.