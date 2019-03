Madagascar: Législative - Guy Maxime dans la course

Il se présente en tant qu'indépendant notamment sous la couleur de son association Aina Miray Fampandrosoana. Guy Maxime Ralaiseheno, l'ancien Maire d'Ankaraobato, a déposé hier sa candidature dans les locaux de l'OVEC, dans la cité des 67hectares.

Il trouve son binôme, dame Ando Ratsimba. Les deux sont confiants de pouvoir conquérir une bonne partie du vote des 600.000 habitants, répartis sur 26 communes, dans le district d'Antananarivo-Atsimondrano. « On nous a beaucoup sollicité. Après mûres réflexions, on s'est dit pourquoi pas ? Nos expériences et parcours politiques ne manquent pas et répondent aux critères d'être des bons députés » a expliqué d'emblée Guy Maxime Ralaiseheno.

Quant aux programmes, les deux entendent orienter leurs efforts sur le renouveau de la pratique politique, avec cette bouffée d'oxygène que pourrait apporter le nouveau régime. « Nous serions force de proposition dans tout les débats politiques sur les propositions de loi du gouvernement, surtout en matière de décentralisation. Sur ce point d'ailleurs, il faut dire que les pratiques n'ont pas évolué durant une bonne vingtaine d'années. Avec les mêmes règles et le même statut, les collectivités de base souffrent en matière de développement, elles ne jouissent que 3% du budget relatif à la décentralisation.

Il y a beaucoup à changer sur ce point. Si nous serions élus, nous emmenions aussi à Tsimbazaza le débat sur une vraie séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif, et ce, au nom de l'intérêt commun », selon toujours le candidat. Ce n'est qu'un aperçu de son programme puisque des réformes de lois sur la promotion de l'agriculture et de l'élevage ainsi que le tourisme y figurent encore.