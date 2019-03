Madagascar: Législatives - Le Dr Naina Andriambelosoa à Avaradrano

Le maire de Masindray, Naina Andriambelosoa, a décidé d'élargir son champ d'action pour le développement de sa localité en se présentant aux législatives

On l'attendait avec impatience cette candidature du Dr Naina Andriambelosoa, l'actuel maire de Masindray. Une localité qui a subi une véritable métamorphose grâce à cet homme qui va se présenter aux législatives sous les couleurs de la plateforme pro-Rajoelina.

Naina Andriambelosoa a déposé hier sa candidature au bureau de l'OVEC à Nanisana vers 11h en présence de ses fervents supporters. Car avant de prétendre à être député, il se fait connaître à la pétanque en tant qu'ancien vice-président de la Fédération Malgache lors du Mondial gagné au Palais des Sports où il assurait tout ce qui est administration.

Médecin de formation en rhumatologie, il a plusieurs cordes à son arc, notamment dans le domaine de l'administration et du social tout court. Une raison suffisante qui explique le grand pas en avant de la commune de Masindray.

C'est comme qui dirait « the right man in the right place » tant il a le profil pour être un très bon député et qui, de surcroît, a accepté de travailler la main dans la main avec le Président Andry Rajoelina.