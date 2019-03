Madagascar: Art urbain - Ponk, un peintre émotif

Peintre, dessinateur, graffeur, Ponk sait tout faire. Pour lui, la peinture est un moyen précieux de lutte. Il ne reste pas indifférent à tout ce qui se passe dans son pays.

Cela faisait longtemps qu'il prépare ce moment. Maintenant, il est prêt ! Cette année, le dessinateur Ponk organisera une exposition. Il montrera tout ce qu'il a produit depuis tout ce temps. Si auparavant, Ponk exposait ses œuvres sur les réseaux sociaux depuis sa chambre, désormais, il sort de sa pièce pour s'exprimer et partage avec le public, ses idées et sa conception.

Lucas Sergio Andriananja alias Ponk est né en 1989 à Analavory Itasy. Humble, travailleur, perfectionniste, cet artiste talentueux prend son temps pour dessiner. Avec Ponk, le détail compte. Il lui arrive de compter les boutons sur le visage de ses clients. Il crayonne après mûre réflexion.

Lucas Sergio Andriananja a fait sa première esquisse à l'âge de huit ans. Il faisait des croquis à la dernière page de ses cahiers de leçons. « Je m'en souviens de mon premier dessin. C'était un animal australien, le diable de Tasmanie. En fait, je me suis inspiré de taz, un personnage de dessin animé figurant dans les séries de Warner Bros » a relevé Ponk avec un sourire aux lèvres. En 2011, il a rencontré un homme en train de faire une fresque sur le mur. Il s'est rendu compte que les dessins qu'il traçait dans son cahier peuvent être gravés sur un mur. Dès lors, il rejoint le rang des graffeurs. De fil en aiguille, il acquiert de l'expérience. Alors, il a décidé de devenir peintre. En 2012, il a fait sa première toile.

« Lorsque je peins, je ressens la lumière, l'ombre, et surtout de l'énergie. En fait, je raconte tout sur ma toile » dixit-il.

Avant de se mettre au travail, Ponk écoute le morceau de Nina Simone «Black is the Color », «cette chanson m'inspire beaucoup. Je la mets en boucle. Elle me motive et me transporte. En écoutant ce titre, je me sens libéré » a-t-il affirmé ..

Ponk dessine souvent la scène de vie à Madagascar et les portraits des gens qu'il croise dans la rue. La pauvreté, la misère, la vie à la campagne, sont les thèmes souvent convoqués par ce jeune homme. « Souvent, j'expose les sentiments des personnages que je dessine » a-t-il affirmé.

À part la peinture, Lucas Andriananja a fait ses études en bâtiment et travaux publics.

« J'aime construire, j'adore bâtir, j'ai choisi cette branche quand j'étais au lycée » a argumenté le jeune dessinateur.