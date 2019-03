Madagascar: Cyclone tropicale IDAI - Madagascar tiré d'affaire

Le bulletin cyclonique publié par la direction générale de la Météorologie d'hier est rassurant pour la Grande Île.

Après s'être dangereusement rapproché des côtes Ouest du pays, le cyclone tropical s'est enfin décidé de se déplacer et de s'éloigner de la région Melaky. Le bulletin émanant de la direction générale de la météorologie à 12h locale a fait savoir que, le centre du cyclone a été positionné à environ 250 Km à l'Ouest-Sud-Ouest de Maintirano. L'alerte bleue est toutefois maintenue pour Besalampy, Maintirano et Antsalova face aux risques de monté des rivières. La direction générale de la météo également de noter que : « la sortie en mer est fortement déconseillée entre Mahajanga et Morondava. Les conditions météorologiques sont dangereuses causant persistance des vents forts et de fortes houles dans cette partie du pays« .

Puissance. Il conviendrait toute de noter que le temps à Madagascar, plus particulièrement sur le versant Ouest du pays, est défini par le cyclone IDAI. En s'éloignant de nos côtes avec une vitesse de 11 km/h, le système se dirigerait vers des eaux à fort potentiel énergétique. Une reprise de l'intensification serait prévue dans les prochaines heures. Ce qui ne devrait pas toutefois inquiéter le pays si l'on se réfère toujours au bulletin émanant de la direction générale de la météo. Des précipitations seraient toutefois observées dans diverses régions du pays ce jour. La saison des pluies et la saison cyclonique courant toujours, les fortes pluies, précipitations et averses orageuses devraient continuer.