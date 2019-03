Madagascar: Organisation Internationale du Travail - Trois jours de renforcement de capacités des journalistes

Coffi Agossou, directeur a.i du bureau de l'OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles. Photo Anastase

Durant trois jours, les médias ont été sensibilisés sur le recrutement équitable des travailleurs migrants.

La cérémonie officielle d'ouverture de la réunion annuelle du Réseau des Journalistes Spécialisés en Emploi et Travail (RJSET) s'est tenue le 20 février 2019 à Mahajanga, et a vu la participation d'une cinquantaine de journalistes, femmes et hommes venus des 15 régions de Madagascar. Le thème spécifique abordé pour cette année, porte sur la migration de travail et le recrutement équitable dans la cadre de l'Action Mondiale pour Améliorer le Cadre de Recrutement des Travailleurs Migrant-REFRAME- bénéficiant du soutien de l'Union Européenne. Des experts internationaux, Louze Tessier, responsable technique de l'unité sur les migrations de travail de BIT Genève, Noëmie Razafimandimby, administrateur national du projet REFRAME, Charles Autheman, formateur en journalisme et Jerry Edouard, membre du Bureau National de Lutte contre la Traite des Etres Humains et formateur, ont appuyé le renforcement de capacités de ces journalistes durant trois jours.

Contexte. Dans le contexte mondialisé d'aujourd'hui, la migration du travail apparait de plus en plus comme une priorité politique. Les difficultés économiques et l'instabilité géopolitique menant au déficit de travail décent influencent la croissance et la diversité des mouvements migratoires. Dans nombre d'économies, la population vieillissante et de la diminution de la population active contribuent également à la mobilité croissante des travailleurs. Il est désormais largement reconnu que, ces derniers contribuent autant à la croissance et au développement des pays de destination qu'aux pays d'origine à travers des transferts de fonds et des connaissances acquises et partagées, lors de leur expérience migratoire. Une gouvernance équitable et efficace en matière de migration de travail peut garantir que les bénéfices ne soient partagées par toutes les parties.

Madagascar. C'est dans ce but que l'Organisation Internationale du Travail, par le biais de son projet REFRAME a tenu à sensibiliser et former les journalistes membres du RJSET pour une meilleure compréhension du concept du recrutement équitable, et de la migration de travail. Les participants se sont penchés durant cette rencontre, de l'adaptation dans le contexte malgache du glossaire de terminologie à utiliser dans le cadre de la rédaction des nouvelles et communications sur les migrations de travail et le recrutement à Madagascar.

Avenir du Travail. La journée du 20 février a été également marquée par la présentation du directeur a.i du Bureau de l'OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles, Coffi Agossou, du rapport sur l'avenir du Travail et qui contribue à sensibiliser et d'engager les journalistes. L'objectif est que ces journalistes puissent diffuser auprès du grand public , le programme d'action préconisé par le rapport centré sur l'humain pour l'avenir du travail et qui renforce le contrat social en plaçant les hommes et les femmes, ainsi que le travail qu'ils accomplissent, au centre de la politique économique et sociale et des pratiques des entreprises.

Centenaire. Un dernier volet, celui du centenaire de l'OIT a été aussi partagé aux journalistes, afin qu'ils prennent connaissance de tout ce qui s'organise au niveau mondial et à Madagascar, et pouvoir ainsi mieux appuyer l'OIT dans la diffusion de tout les messages relatifs à la célébration du centenaire de la plus ancienne organisation du système des Nations Unies qui œuvre pour la promotion de la justice sociale dans le monde.

A noter que Madagascar figure parmi les 24 pays du monde et quatre pays d'Afrique sélectionnés à participer au Tour global virtuel de 24h du 11 avril 2019 et qui consiste à retransmettre en direct au niveau mondial toutes les activités de célébration dans ces pays. Pour Madagascar, une grande sensibilisation sur la lutte contre le travail des enfants et la promotion de l'emploi des jeunes sera organisée au stade couvert d'Ankorondrano ,où environ 1500 personnes sont attendues.

Enfin, l'OIT appuie le RJSET depuis 2015 et réaffirme sa volonté de toujours le soutenir dans ses actions d'appui à la promotion de l'agenda du travail décent dans le pays.