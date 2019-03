Congo-Brazzaville: Vie associative - Ebène femmes et développement du Congo en conférence-débat

Le colloque aura lieu, le 23 mars à Brazzaville, en faveur de la femme. En dehors des thèmes international et national retenus pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, les sous thèmes "Entrepreneuriat au féminin" et "Économie formelle" feront également l'objet des communications.

L'un des objectifs de la rencontre est d'améliorer les conditions de la femme pour une autonomie financière et les amener, à long terme, à participer au développement de l'économie du pays.

En rappel, l'association Ebène femmes et développement du Congo, dirigée par Eugénie Opou, est une structure à but non lucratif et apolitique. Elle œuvre pour la promotion des femmes dans le processus du développement du Congo, contribue à la formation et à l'encadrement des femmes en gestion et management des entreprises, ainsi qu'à la création d'un réseau national des femmes avec des antennes au plan mondial.