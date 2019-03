Congo-Brazzaville: Théâtre - Arsène Fortuné Bateza sur scène à l'Institut français du Congo

L'artiste comédien, humoriste, metteur en scène et réalisateur congolais et sa compagnie Tuné comédie livreront, les 22 et 23 mars, à Brazzaville, deux spectacles, à l'occasion des ses vingt-cinq ans de carrière.

Deux pièces sont retenues pour ce spectacle, à savoir "La marmite de Koka Mbala" et "Le procès de l'histoire", respectivement mises en scène par Fortuné Bateza et Pedro Luyindula avec l'assistance de Juste Parfait Menidio. Ces pièces seront jouées en prélude à la Journée internationale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année.

L'artiste s'amuse à décrire la vie telle qu'il la voit ; il va partager une fois de plus avec le public son savoir- faire. Dans la pièce "La marmite de Koka Mbala" de Guy Menga, il est mis en scène l'histoire d'une cité où les lois sont rigides et les juges impitoyables. Celles-ci ne frappent surtout que les jeunes, tandis qu'elles sont miséricordieuses pour les adultes. Dans cette cité dite de Koka-Mbala, il est interdit à tout homme de lever les yeux sur une femme (et vice versa) et de voler.

Celui ou celle qui désobéit aux lois est puni(e) de mort et sur sa tombe on y plante un jeune arbre du nom de « N'sanda ». Pour les jeunes, la situation empire sous le règne du roi Bintsamou dont le premier conseiller est en même temps le grand féticheur du royaume. Il invente une marmite à esprits destinée à faire peur à ceux qui hésitent à prononcer la condamnation à mort de tout jeune surpris en flagrant délit...

Quant au "Procès de l'histoire", c'est une pièce qui porte la saveur amère des stigmates de rêves inachevés, les parcours interrompus de personnes qui ont cru en l'émancipation d'un peuple qui était le marchepied des autres. Cette pièce confronte à l'histoire les voix d'hommes et de femmes qui ont combattu pour la liberté des peuples noirs comme Kimpa Vita, Simon Kimbangu, André Matsoua, Martin Luther King, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela, etc.

Notons que ces spectacles sont payants.