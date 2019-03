Afrique: Abo Rida - "L'Egypte est prête à organiser un tournoi inoubliable"

À 100 jours du match d'ouverture, le président du comité d'organisation local (COL) de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019, Hany Abo Rida se veut optimiste quant à l'organisation d'un événement qui marquera durablement les esprits.

"Les préparatifs ont déjà atteint un stade avancé, notamment en ce qui concerne la cérémonie du tirage au sort de la phase finale prévue le 12 avril 2019 au Caire", s'enorgueillit Abo Rida qui croit en la réussite de cette édition qui verra pour la première fois la participation de 24 pays, et se jouera pour la première fois en été, du 21 juin au 19 juillet 2019.

Hany Abo Rida s'est exprimé à coeur ouvert pour Cafonline.com

*Dans 100 jours, l'Egypte sera-t-elle prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019?

*Hany Abo Rida: Les préparatifs se déroulent comme prévu. Depuis le début, il y a eu des réunions quotidiennes entre le comité organisateur local (COL) et les comités spécialisés pour respecter les délais.

Les préparatifs couvrent de nombreux aspects, notamment tout ce qui a trait à assurer les conditions idéales dans les six sites retenus en ce qui concerne les terrains, les vestiaires, les tribunes et les zones réservées aux supporters. Un autre aspect concerne les différents terrains d'entraînement et les hôtels qui accueilleront les équipes qualifiées, ainsi que le transport et la réception des supporters étrangers.

Nous accordons également une grande importance aux installations des médias dans les différents stades afin de répondre aux attentes des grands médias, aussi bien locaux qu'internationaux. En ce qui concerne la billetterie, la vente se fera en ligne pour éviter les "embouteillages" aux points de vente. Malgré le temps limité, nous travaillons 24 heures sur 24 pour nous préparer pour le match d'ouverture du 21 juin.

*Quelle est la relation entre la CAF et le COL pour assurer les préparatifs?

*Très bonne. Jusque-là, il y a eu une coopération totale entre le COL et la CAF. Nous avons signé l'accord d'association organisatrice (OAA) il y a quelques jours et les deux parties s'emploient à faire de ce tournoi un événement mémorable. Lors de sa récente visite en Égypte, le président de la CAF s'est également rendu au stade international du Caire et s'est dit satisfait des travaux d'entretien effectués sur ce site.

*Quelle surprise avez-vous préparée à l'occasion de la cérémonie officielle du tirage au sort du 12 avril ?

*Nous avons mis en place un concept qui exprime le passé et l'avenir de l'Égypte, fondé sur une histoire et une civilisation remarquables. La cérémonie sera un mélange de folklore égyptien et de culture moderne. Nous avons décidé de nous installer à côté des pyramides de Gizeh, mondialement connues, car elles donnent une idée précise de la profonde influence de l'Égypte dans l'histoire et la civilisation humaine. En effet, des millions de personnes suivront la cérémonie du tirage au sort, qui constitue une excellente occasion pour promouvoir le tourisme égyptien.

*Comment gérez-vous le calendrier serré pour respecter les délais?

*Bien entendu, le temps presse, en particulier sur le plan technique. Mais l'Égypte est un grand pays doté de capacités considérables pour offrir un tournoi capable de marquer les esprits. Avec l'appui du gouvernement égyptien à tous les niveaux, et la détermination de la communauté sportive associée à une équipe alliant l'expérience et l'ambition au sein du COL, je reste convaincu que l'Égypte organisera un tournoi très réussi.

Le comité d'organisation travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour préparer le tournoi. Nous sommes en mesure de promettre de présenter le meilleur tournoi de tous les temps en matière d'organisation, d'hébergement et d'hospitalité. Nous espérons que cela sera accompagné par une bonne performance de la part de l'équipe nationale égyptienne et qu'elle sera couronnée championne d'Afrique.

*Cette édition sera la première réunissant 24 équipes et se déroulant en été. Qu'est ce qui va changer dans cette 5e édition à se jouer sur le sol égyptien ?

*L'Egypte est synonyme d'histoire, et de patrimoine. Nous avons été champions des deux premières éditions, en 1957 et 1959. Nous marquons maintenant l'histoire avec cette édition exceptionnelle avec 24 équipes au lieu de 16. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi aura lieu en été au lieu de sa programmation traditionnelle en janvier et février. C'est donc un tournoi exceptionnel. Nous prions Dieu pour nous assurer le succès qui fera la fierté de chaque Africain.