Sénégal: Les complications du rein - Un traumatisme pour le patient

La journée mondiale du rein sera célébrée demain jeudi 14 mars, par la communauté internationale.

En attendant, le rendez-vous, Sud quotidien revient sur les signes qui conduisent à une défaillance de l'organe pouvant aboutir à des maladies comme le diabète, l'insuffisance rénale, la tension artérielle, la Cirrhose, les maladies osseuses, les cardiopathies ou encore le cancer du rein entre autres.

Le rein demeure l'organe de régulation de l'organisme. Il garde plusieurs fonctions dont la première, est d'éliminer les déchets toxiques produits par l'organisme et transportés par le sang. Ces substances dont l'urée sont toxiques si elles ne sont pas éliminées.

La deuxième est d'équilibrer les minéraux nécessaires à l'organisme qui proviennent des aliments.

Leur manque ou leur excès peut-être à l'origine de complications sévères comme le diabète, hypertension artérielle et enfin les reins maintiennent l'équilibre hydrique de l'organisme, car, lui permettant de maintenir la quantité d'eau qui lui est nécessaire.

Les reins produisent aussi des hormones, des enzymes et des vitamines. Face à toutes ces fonctions évoquées, les reins demeurent incontournables dans la survie de l'homme et méritent une bonne prise en charge.

CES SIGNES QUI ALERTENT D'UNE DEFAILLANCE RENALE

Dans la plupart des cas, les signes qui conduisent à une insuffisance rénale sont le plus souvent banalisés par les patients. Il s'agit des changements urinaires.

«Les reins sont les organes responsables de la production de l'urine, leur dysfonctionnement entraîne inévitablement des troubles urinaires», a soutenu un urologue au centre d'hémodialyse ABC, docteur Barry.

Et de poursuivre: «beaucoup de malades attentent que les signes persistent pour aller se faire ausculter par le médecin. Ils arrivent ainsi à un niveau alarmant de leur maladie où la dialyse s'impose».

Face à ces symptômes comme une difficulté à uriner et une sensation de pression, des douleurs pendant la miction, besoin fréquent d'uriner durant la nuit, des urines de couleurs plus foncées ou plus pâles, des urines faibles ou au contraire plus abondantes ou encore mousseuse, la fatigue sans raison, un œdème des paupières, des chevilles ou des pieds peuvent s'agir d'un problème rénal.

Ainsi, pour éviter une défaillance chronique qui peut conduire à des maladies graves dont le diabète, des cardiopathies, le cancer, les professionnels de la santé recommandent dans leurs différentes campagnes de sensibilisation de faire attention à ces symptômes et d'aller voir un médecin si les signes sont courants.

PREVENIR LA MALADIE

Pour Docteur El Hadji Fary Ka, professeur titulaire-agrégé de Néphrologie, par ailleurs, chef de Néphrologie Dialyse-Transplantation au centre hospitalier universitaire Aristide Le Dantec, la maladie rénale peut être prévenue dans certains cas.

Selon lui, cette prévention passe par un bon suivi et contrôle optimal de l'hypertension artérielle et du diabète, éviter l'automédication, faire un traitement correct des obstructions urinaires, faire du sport.

«La maladie rénale est un problème de santé publique dont la prise en charge est difficile et onéreuse. Elle est une maladie évitable. La prévention primaire est possible dans la plupart des cas», a-t-il fait savoir.

PRISE EN CHARGE DE L'INSUFFISANCE RENALE

Quand on parle de rein, on a toute de suite tendance à penser aux personnes souffrant d'insuffisance rénale et qui font de la dialyse. Encore que tous les insuffisants rénaux ne font pas de dialyse.

Il faut être au stade chronique pour en faire. Sur ce registre, la situation reste dramatique pour le Sénégal car, ils sont nombreux à être branchés sur des machines pour purifier leur sang. Une séance qu'ils devront subir deux à trois fois par semaine selon la gravité de la maladie pour un traitement à vie.

Cependant, si on parle de gratuité pour les séances de dialyse sur prescription d'un néphrologue, elle implique, la possibilité de subir gratuitement des séances d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale dans l'attente d'une place en hémodialyse, la possibilité de subir des séances d'hémodialyse à un tarif réduit dans les structures privées ayant signé une convention avec l'Agence de la CMU, en fonction des places disponibles.

Le tout, pour bénéficier de cette gratuité, le patient doit s'inscrire sur la liste d'attente d'un centre de dialyse d'une structure publique. La demande étant supérieure à l'offre, beaucoup de malades quittent le public pour le privé où ils devront se prendre entièrement en charge.