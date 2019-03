Sénégal: Idée de troisième mandat de Macky Sall - Les «jallarbistes» disent niet

Le secrétariat permanent de la Ligue démocratique (Ld) a fait face à la presse hier, mardi 12 mars, au Qg du parti pour exprimer les positions, les propositions et l'analyse du parti par rapport au processus électoral du scrutin du 24 février dernier. Occasion également saisie par son Sg Nicolas Ndiaye pour écarter toute idée de troisième mandat de Macky Sall.

«Pour nous, la Constitution est sans équivoque», a dit Nicolas Ndiaye, secrétaire général de la Ligue démocratique (Ld). Et de poursuivre : « elle dit que nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. Ça veut dire qu'un troisième mandat est impensable ».

Le Jallarbiste a fait cette annonce hier, mardi 12 mars, en conférence de presse au quartier général du parti, lors de l'évaluation dite « sans complaisance » du processus électoral pour exprimer les postions, les propositions et l'analyse du parti par rapport au scrutin du 24 février dernier.

Nicolas Ndiaye et cie rappelleront par ailleurs que le président Macky Sall a fait campagne autour d'un programme. Pour eux, la principale chose c'est «la concrétisation de ce programme».

La Ld s'est à ce niveau convaincue que la réélection de leur candidat est sanctionné par un « bilan positif », car argue-t-elle, « compte tenu de l'adhésion massive des Sénégalais au bilan et aux propositions du candidat de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, nous appelons l'ensemble de ses membres à consolider et à renforcer cette dynamique unitaire et gage de la stabilité sociale ».

Pour M. Ndiaye, « c'est le lieu de réaffirmer l'ancrage de la Ligue démocratique dans la coalition Bby et l'engagement du parti à ne ménager aucun effort pour la réussite du deuxième mandat du président Macky Sall ».

Le Sg de la Ld a invité par suite l'ensemble des partis et mouvements de ladite coalition à prendre la pleine mesure des enjeux du moment et à éviter toute prise de position publique potentiellement source de malentendus voire de division.

Dans ce sens, « l'idée de la dissolution de l'Assemblée nationale et du couplage des élections législatives et locales en décembre 2019 ou de déclarations de candidatures aux prochaines locales sont non seulement prématurées mais nécessitent une réflexion concertée », a observé Nicolas Ndiaye, le Sg de la Ld qui, par ailleurs, s'est félicité de l'appel au dialogue du président de la République à toutes les forces vives de la Nation.