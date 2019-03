Sénégal: Prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale - Plus de 800 malades en attente de dialyse

753 patients sont dialysés par an dans les structures de santé du public, plus de 200 personnes dans le privé pour un coût de plus de 2 milliards. Malgré ces «efforts» consentis par le gouvernement du Sénégal, 800 à 900 personnes sont sur les listes d'attente. Des chiffres livrés hier, mardi 12 mars par le directeur de la lutte contre ladite maladie, le docteur Doucouré.

Revenant sur le don d'organe qui doit permettre aux personnes souffrant d'insuffisance rénale d'être guéris, le docteur Doucouré avance : «d'ici peu le comité sera mis en place et le don d'organe pourra démarrer».

L a prévalence de l'insuffisance rénale au Sénégal est estimée à 4,9%. Selon Docteur El Hadji Fary Ka, néphrologue, chaque année, en raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées.

Les maladies comme le diabète et l'hypertension demeurent des facteurs qui, mal pris en charge conduisent vers l'insuffisance rénale chronique.

Au Sénégal si, 753 patients sont dialysés par an dans les structures de santé du public, plus de 200personnes le sont dans le privé pour un coût de plus de 2 milliards.

Selon le directeur de cette maladie au ministère de la santé, Docteur Doucouré, 800 voire 900 personnes sont aujourd'hui dans la liste d'attente. «Il n'y a pas de chiffres exacts concernant celles qui sont concernées par la liste d'attente. Il y en a qui s'inscrive dans plusieurs hôpitaux dans l'attente d'être pris en charge.

Ce qui rend difficile la fiabilité des données», a-t-il fait savoir hier, mardi 12 mars, au cours d'un point de presse en prélude à la journée mondiale du rein qui sera célébrée demain jeudi sous thème : «des reins en bonne santé partout et pour tous».

Face à la demande qui demeure supérieure à l'offre Docteur Doucouré a confié qu'il est urgent d'améliorer l'accessibilité géographique de la dialyse. «Nous avons dans tout le pays des centres de dialyse.

Présentement, 23 centres sont fonctionnels et les centres de Kolda, Sédhiou, Kaffrine, Fatick, Dioum et Touba seront très bientôt ouverts.

Des infrastructures qui vont contribuer positivement à l'absorption du gap mais aussi à réduire les distances pour la prise en charge des patients» a indiqué le médecin.

Revenant sur la transplantation rénale qui tarde à être effective au Sénégal, docteur Doucouré a avancé : «c'est la mise en place du comité ad hoc qui tarde. Les personnes ont été identifiés et très bientôt les travaux vont démarrer».