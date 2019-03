Sénégal: Momar Seyni Ndiaye - «Le PDS est un parti en fin de cycle»

Le Parti démocratique sénégalais (Pds), considéré comme le premier parti politique de l'opposition, après la deuxième alternance en 2012, serait en train de vivre ses derniers jours.

C'est ce que semble dire en substance le journaliste-analyste politique, Momar Seyni Ndiaye, qui trouve que la posture du "Pape du Sopi", avant, pendant et après la présidentielle de février dernier, montre à suffisance que le parti «n'a plus de ligne de conduite, de leadership».

Ainsi, a-t-il prédit la «fin de cycle» du parti de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade.

«Les faits récents politiques montrent bien que le Pds est un parti en fin de cycle. Refuser de prendre part à des élections aussi capitales, pour se faire tout simplement hara-kiri, c'est renoncer à la fonction première d'un parti politique: mettre à profit les joutes électorales, pour présenter un projet politique, mobiliser ses militants et l'opinion.

L'attitude de son leader avant, pendant et après la présidentielle du 24 février prouve à suffisance que le Pds n'a plus de ligne de conduite, de leadership.

Toutes les péripéties auxquelles nous assistons présentement, ne sont que les signes avant-coureurs d'une déliquescence en pointillés.

Et pourtant, chose surprenante, ce parti conserve encore une base affective forte et une représentation parlementaire conséquente. Les égarements de Me Wade prennent à contre-pied tout le monde, ses militants en premier lieu.

Ce parti manque d'ambition, de ligne de conduite, de dirigeants et de perspectives politiques. Le seul agenda qui vaille est celui que Karim veut faire faire par son père.

Ainsi, l'éparpillement de ses forces et l'absence de direction structurée et stable obligent le parti et son chef en constante expatriation, à exister à travers des combinaisons politiciennes.

A l'évidence, comme l'ont prouvé, ces derniers jours, le charisme de Wade ne constitue que de carburant pour faire rouler la machine Pds.

De surcroît, la désaffection populaire prolongée des Sénégalais pourrait aboutir à la démythification du vieux chef. Le Pds est en train d'attendre l'irréversibilité».