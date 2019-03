Sénégal: «Paroles de Thione Ballago Seck, poète inspire et prolifique» - Fadel Lô immortalise Thione Seck

«Paroles de Thione Ballago Seck, poète inspiré et prolifique». Tel est le titre de l'ouvrage du journaliste Fadel Lo dont la cérémonie de dédicace a eu lieu hier, mardi 12 mars. Dans le livre préfacé par le Pr Ibrahima Wane, l'auteur revient sur les chansons de l'artiste et ses sens.

Hormis le plaisir qu'il procure à ses fans, l'artiste et particulièrement le musicien, c'est celui qui, à travers ses chansons, éduque, oriente et transmet les valeurs à des masses.

Et c'est un peu tous ces thèmes de chansons de nature à éveiller du lead vocal du Ram Dan comme l'amour, la mort, la famille, le mariage que le journaliste Fadel Lo retrace dans son ouvrage intitulé «Paroles de Thione Ballago Seck, poète inspiré et prolifique».

Dans le livre de 162 pages qu'il a présenté hier, mardi 12 mars, on y retrouve les chansons de l'artiste compositeur traduit du wolof en français. «Les gens ont l'habitude de dire que c'est l'un des plus grands paroliers de la musique sénégalaise mais, il n'y avait pas de preuves palpables et concrètes.

J'ai passé deux ans à écouter, à réécouter plus de 300 morceaux de Thione Seck et je me suis rendu compte que non seulement ces textes sont d'une profondeur avérée mais ils se dégagent aussi une certaine poésie qu'il fallait vraiment écouter et réécouter le morceau pour pouvoir comprendre», a expliqué Fadel Lo.

Allant plus loin, le journaliste pense que Thione Seck est un «observateur» de la société sénégalaise. Et pour preuve dit-il, «tout ce qu'il parle et dit dans ses chansons se retrouve dans la vie quotidienne de tous les sénégalais ».

L'auteur confie que l'idée d'un livre sur Thione Seck a germé depuis sa formation à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication (Issic).

«Au départ, c'était ma thèse au niveau de l'Issic, Stratégie d'une vedette de la chanson sénégalaise, Thione Seck mais c'est en faisant mes recherches que je me suis beaucoup intéressé aux textes », a fait savoir Fadel Lo qui dit s'inspirer des traductions de contes du Pr Massamba Guèye qu'il écoutait à l'époque sur chaine Inter (RTS).

Thione Seck : «Je suis très ému»

Thione Seck qui soufflait une bougie de plus hier, mardi 12 mars, coïncidant avec le lancement de l'ouvrage a fait part de toute sa satisfaction.

«Je suis très ému, très content d'être là parmi vous et d'être témoin puisque l'histoire a retenu et retiendra qu'un livre a été écrit sur ma personne par un journaliste sénégalais», a laissé entendre le chanteur.

Lui qui reconnait que «sa génération a réussi à rectifier beaucoup de choses car, la musique était mal vue autrefois».

Thione Seck trouve que « Fadel Lo fait partie de ceux qui l'ont compris». Prenant la parole, le préfacier du livre, le Professeur Ibrahima Wane de la Faculté des Lettres de l'Ucad, n'a pas manqué de revenir sur toute l'importance d'une chanson.

« Le chanteur parle, dit des choses dans une musique diffusée dans des conditions de distraction, de divertissement qui font qu'on oublie que c'est d'abord un texte qui est d'une très grande envergure», a-t-il-dit.

Et d'ajouter, «c'est un dépôt d'histoire, de connaissance, de tout notre vécu qui peut être dans une chanson. Donc, si quelqu'un met en valeur cette dimension de la création musicale, ça devient un évènement important».

La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu en présence du directeur des arts, Abdoulaye Koundoul, d'artistes, d'acteurs culturels. Il faut aussi rappeler que Fadel Lo est aussi sur un projet de film consacré à Thione Seck.