Ile Maurice: Décès en Australie - «Bizin fer lalimiere lor lamor mo zenfan»

Son fils s'est suicidé parce qu'il avait des difficultés financières. C'est du moins l'explication que les autorités australiennes ont donnée à Zainab Nagamuthu, 41 ans, sur le décès de son fils survenu le 8 février. Isaac Daren Nagamuthu, 21 ans, a été retrouvé mort dans sa cour à Melbourne.

Mais Zainab Nagamuthu est catégorique : son fils ne s'est pas suicidé. «Mon fils respirait la joie de vivre. Il n'avait aucun problème et il n'y a pas de raison pour qu'il mette fin à ses jours. Il n'avait pas de petite amie et n'avait pas de problèmes financiers. Il travaillait et gagnait de l'argent. D'ailleurs, je l'aidais pour ses cours. Il n'avait pas de grosses dépenses», confie Zainab Nagamuthu. Elle a porté plainte au CCID le 27 février, expliquant qu'une autopsie n'a même pas été pratiquée avant qu'on ne lui remette la dépouille de son fils.

Porte-monnaie perdu

Cela fait deux ans qu'Isaac Daren Nagamuthu se trouvait à Melbourne. Il partageait son appartement avec un colocataire et suivait des cours de «fitness» dans une institution afin de devenir coach sportif. En même temps, il travaillait dans la restauration à temps partiel. «Nous étions très proches. Il me disait tout ce qu'il faisait et nous sommes en contact tous les jours. Il n'était pas un enfant à problème», persiste Zainab Nagamuthu.

Elle est persuadée que son fil a été victime d'un acte malveillant. Ce qui perturbe davantage cette mère : son fils lui avait dit qu'il avait perdu son porte-monnaie. Mais elle a, par la suite, appris que le portemonnaie a été retrouvé dans sa chambre. Elle est également intriguée par la manière dont il se serait pendu. Ou encore le fait qu'il portait encore ses savates lorsqu'il est mort... «Je souhaite que les autorités m'aident afin de faire la lumière sur le décès de mon fils», insiste Zainab Nagamuthu.