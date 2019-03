Cote d'Ivoire: Migrants de retour au pays (1/6) - Ibrahim raconte les dangereuses conditions de son périple vers l'Europe

RFI vous propose une série de reportages sur ces Ivoiriens qui ont tenté de migrer vers l'Europe en partant de la grande ville de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Daloa.

Si le phénomène a ralenti aujourd'hui, il y a encore deux ans, ce sont des centaines de jeunes hommes, de jeunes femmes et même d'enfants qui tentaient chaque mois de prendre la très dangereuse route de la Libye dans l'espoir d'embarquer sur un radeau en direction de l'Italie. Ibrahim Doumbia, 31 ans est l'un d'entre eux. Pour lui, l'enfer a duré plus d'un an.

Dans son petit atelier de couture en bord de route à Daloa, Ibrahim Doumbia raconte un rêve d'Europe qui a viré au cauchemar, dès le désert nigérien. « Tu sais, les gens parlent beaucoup de la mer, la mer. Mais là où les gens restent beaucoup, c'est dans le désert. Le désert c'est un cimetière.

S'il y a un problème d'eau qui arrive à un moment, même à ton frère, le peu d'eau qu'il te reste tu ne peux pas lui donner.

Celui qui nous transporte, souvent, il veut même sortir avec une de nos sœurs, mais la fille ne peut pas refuser, parce que si elle refuse, nous restons tous bloqués dans le désert. »

En Libye, l'enfer continue. A Bani Walid d'abord. La captivité, le travail forcé, les coups, le viol pour les femmes. Puis une évasion. Arrivé à Tripoli, il tente la traversée vers l'Italie avec des dizaines d'autres, sur deux radeaux de fortune. « Il y avait la tempête.

Ce n'était pas facile. Il y avait trop de vagues. Et ils ont commencé à couler. Nous, on était obligé de nous éloigner un peu. Parce que, si d'autres essayaient de plonger dans la mer pour les remonter, nous tous risquions de couler. On les a regardés mourir. On ne pouvait pas. »

Neuf mois dans un camp pour migrants assimilé à une « prison »

Après cet échec : de nouveau la détention dans un camp pour migrants. « Moi, je suis resté dans cette prison pendant neuf mois. Chaque jour que Dieu fait, on voyait l'un de nos frères qui mourait.

Souvent, vers trois heures du matin, ils venaient et frappaient tout le monde. Chacun essayait d'appeler ses parents, pour qu'ils essaient de tout faire pour les libérer de cette prison-là. »

Rapatrié il y a deux ans, Ibrahim est un survivant. Hanté chaque nuit par les images de cette aventure dramatique, il s'estime chanceux de s'en être sorti. Aujourd'hui, il tente de dissuader les candidats au départ.