Congo-Brazzaville: Revendications sociales - La Fenasas suspend l'avis de grève

La Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales (Fenasas) a annulé l'avis de grève lancé le 6 mars, du fait que le dialogue avec les autorités administratives et politiques vient d'être renoué.

« Lorsque les autorités administratives ont déjà accepté d'amorcer les négociations, tout mouvement de grève doit être suspendu », a déclaré le président de la Fenasas, Albert Gnanga, dans une communication à l'endroit des travailleurs de diverses structures de santé, le 13 mars à Brazzaville. Il y a, en effet, eu une réunion de concertation entre le ministère de la Santé et de la population et la Fenasas sous la supervision du directeur de cabinet du vice-Premier ministre, Josias Itoua-Yocka.

Le communiqué rendu public par la Fenasas souligne que les différentes parties concernées ont convenu de la reprise du dialogue et de la concertation dans le cadre du comité paritaire de suivi des conclusions issues du dialogue social tenu du 9 au 11 octobre 2018. Une rencontre est prévue, à cet effet, le 14 mars, pour convenir des points à inscrire à l'ordre du jour et d'un calendrier de travail. « Ainsi, nous (la Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales) prononçons la suspension du mot d'ordre de grève lancé le 6 mars 2019 », a signifié le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation, Martin Abia, donnant lecture de ce communiqué.

La Fenasas réclame, entre autres, les arriérés de salaire des travailleurs des structures de santé. Selon Martin Abia, les choses semblent aller dans la bonne direction d'autant plus que le dialogue rompu vient d'être renoué. Mais Albert Gnanga a apporté une nuance en soulignant que si l'administration joue à nouveau au pourrissement de la situation, il n'y aura plus d'arbitres. La Fenasas ira alors droit au but en décrétant une grève qui mettra aux arrêts les structures de santé dans le pays. Le dialogue engagé entre les différentes parties a pour objectif de trouver des solutions concertées afin que le pire n'arrive pas.