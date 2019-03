Congo-Brazzaville: Grand Kasaï - Deux cent soixante mille enfants atteints de malnutrition

L'information a été donnée par l'Unicef qui tire la sonnette d'alarme sur la situation des enfants dans la région.

Selon l'agence onusienne, deux cent soixante mille enfants souffrent de malnutrition aiguë et sévère dans la région du Grand Kasaï. Des milliers d'enfants qui ont fui avec leur famille vers les provinces voisines du Kwilu et du Kwango souffrent également de malnutrition. Pour l'Unicef, ces enfants ont besoin d'un traitement vital

Pour lutter contre la malnutrition qui menace la vie des milliers d'enfants vivant dans la région, l'Unicef avec l'appui de ses partenaires a mené plusieurs interventions de survie sur le terrain. Deux cent mille enfants malnutris ont été traités. Et en vue de les aider à retourner à l'école, l'agence onusienne a réhabilité cinq cents salles de classe incendiées ou pillées pendant les violences. Elle a assisté plus de cent mille d'entre eux avec un soutien psychosocial et du matériel éducatif, et soutenu plus de cinq mille enfants non accompagnés ainsi que ceux associés aux milices en les réinsérant dans leur famille et leur communauté.

« Nous avons travaillé sans relâche avec nos partenaires et les communautés locales de la région du Kasaï pour soutenir le lent processus de relèvement après des années de conflit et de violence qui ont dévasté les enfants et les familles », a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, représentant de l'Unicef en République démocratique du Congo. « Cependant, nous craignons que les récents résultats que nous avons obtenus pour les enfants ne se perdent à cause de cette situation fragile, maintenant que de nombreuses personnes retournent dans la région en provenance de l'Angola » , a-t-il averti.

Pour rappel, depuis 2017, l'Unicef et ses partenaires au Kasaï ont pu vacciner près de quatre millions d'enfants contre la rougeole et la fièvre jaune. Ils ont organisé l'accès aux soins de santé de base pour plus de cent soixante-trois mille personnes touchées par les conflits et les épidémies.

S'agissant de la lutte contre le cholera, l'agence onusienne a fourni des kits d'eau, d'assainissement et d'hygiène à neuf cent mille personnes dans les zones touchées. Cette assistance a permis à plus de cinq cent mille personnes d'avoir accès aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Elle a aussi garanti à soixante-dix-huit mille enfants l'accès en toute sécurité aux espaces communautaires pour la socialisation, les jeux et l'apprentissage ; fourni des articles ménagers essentiels à près de cent cinquante mille personnes. Dans le volet communication, l'Unicef a atteint plus de six millions de personnes avec des messages-clés pour sauver des vies.