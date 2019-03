Tunisie: Quand les cours particuliers virent au cauchemar

La déléguée à la protection de l'enfance à Sfax, Kaouther Harrabi, a livré au journal «La Presse» des informations qui font froid dans le dos à propos du comportement abject de cet enseignant pédophile.

La délégation de la protection de l'enfance à Sfax fut alertée le 20 février 2019 par une parente d'une fille âgée de dix ans qui aurait subi des actes de harcèlement sexuel dans la maison d'un enseignant au moment où elle suivait des cours particuliers. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax et l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ont aussitôt été informés et ont pris les choses en main.

Entre-temps, la délégation à la protection de l'enfance à Sfax a eu vent de nouveaux actes de harcèlement qui auraient été commis par le même enseignant à l'encontre d'autres enfants de la même école qui suivaient, eux aussi, des cours particuliers chez lui. Le premier juge d'instruction relevant du tribunal de première instance de Sfax 2 s'est aussitôt chargé du dossier vu l'ampleur de cette affaire.

La déléguée à la protection de l'enfance à Sfax, Kaouther Harrabi, ajoute qu'elle s'est déplacée le jeudi 8 mars, avec deux de ses collègues et une psychologue, à l'école en question pour entendre, séparément, 14 enfants dont les noms figurent sur une liste parvenue à la délégation à l'enfance. L'équipe n'était pas au bout de ses surprises. Au fur et à mesure que les séances d'écoute se déroulaient, le nombre d'enfants qui ont subi des agressions et des actes de harcèlement sexuel augmentait. Au final, ils étaient 20 à avoir subi des actes de harcèlement et d'agression sexuels. Mais le pire est encore à venir. En effet, selon les confirmations de Kaouther Harabi, l'un de ces enfants a été violé par l'enseignant.

Suite aux témoignages de ces enfants, l'accusé a été placé en détention. Une note a été envoyée à la délégation à la protection de l'enfance à l'unité d'assistance psychologique à l'hôpital Hédi Chaker à Sfax pour prendre en charge ces enfants.