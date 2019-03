Cote d'Ivoire: Spectacle/30 ans de carrière - La fête à Adrienne Koutouan lancée

L'artiste comédienne est au labo pour présenter un spectacle haut en couleurs et en émotions, pour dire merci aux Ivoiriens.

Adrienne Koutouan, c'est 30 ans de carrière, 30 ans de partage, 30 ans d'émotions et de joie qui font d'elle l'une des comédiennes les plus talentueuses et douées de sa génération.

Pour donc dire un grand merci à ses fans pour leur soutien, elle a décidé de leur offrir un grand spectacle le 30 mars, à la salle Anoumabo, du Palais de la Culture de Treichville.

Les articulations de cette grande fête ont été données le 12 mars, lors d'une conférence de presse, à l'Institut français, au Plateau.

Entourée par Karim Koné (Don Karim), directeur général de Wendy&Co, la structure d'Event et marketing opérationnel, initiatrice de l'évènement, et de ses partenaires, Adrienne Koutouan a exprimé sa joie d'offrir, en retour, à tous les Ivoiriens, l'affection qu'ils lui ont témoignée tout au long de sa carrière.

« J'aime le travail bien fait c'est pourquoi après la célébration de mes 20 ans de carrière en 2009, j'ai attendu 10 ans afin de proposer un spectacle de qualité à mes fans », a situé d'entrée la comédienne.

Avant de dévoiler la nature de cette célébration qui se présentera comme une pièce de théâtre intitulée "Pourquoi ?". « Je voudrais profiter de l'occasion pour faire une précision, car je suis très souvent interpellée par mes fans qui me demandent "c'est quand ton spectacle d'humour-là ?".

Eh bien, ce n'est pas un spectacle d'humour mais une pièce de théâtre. L'humour fait partie du théâtre, ce qui m'amène à jouer des scènes d'humour, mais je suis avant tout une comédienne, une femme de planche.

A la différence de l'humoriste, moi, je peux faire de l'humour, mais lui non. Car, le théâtre a ses codes propre à lui », a-t-elle précisé.

Et d'ajouter, « c'est un vrai théâtre que je vais présenter. Pour la mise en scène, j'ai fait appelle à deux générations de metteurs en scène, en l'occurrence Guédé Gba Martin et Adama Dahico.

Je serai accompagnée par Zoumana, Gbazié Thérèse, Omega David, Abass, Decothey... , des comédiens de métier. Je peux vous rassurer, vous ne serai pas déçus. J'invite dons tous les Ivoiriens à venir faire la fête avec moi le 30 mars. Car, 30, c'est 30 ».

Pour Aziz Georges, président du comité d'organisation, « Nous avons conjugué nos forces avec plusieurs partenaires afin d'offrir un spectacle de qualité, à la dimension du statut d'Adrienne Koutouan.

L'heure sera respectée, on ne vendra pas plus de tickets que de places disponibles et la sécurité sera garantie. Adrienne est spéciale, c'est pourquoi nous avons mis tout en œuvre pour proposer un spectacle spécial et exceptionnel », a confié le Pco.

La fête est à présent lancée, la machine est en marche pour faire du 30 mars, 30, c'est 30 (30 ans de carrière célébrée le 30 mars).