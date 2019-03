Afrique: Contribution exceptionnelle de l'Angola à la paix en Afrique

Luanda — L'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Said Djinnit, a souligné mercredi à Luanda le rôle de l'Angola en tant que pays ayant grandement contribué à la paix et au développement de l'Afrique et du monde en général.

Said Djinnit s'adressait à la presse au terme de l'audience avec le Président de la République, João Lourenço, avec lequel il a abordé des questions liées à la situation politique, économique et sociale actuelle dans les pays de la région des Grands Lacs et d'autres d'actualité internationale.

Le diplomate algérien au service de l'ONU, qui termine sa mission le 31 décembre, après quatre ans et demi de mandat d'envoyé spécial des Nations Unies, a encouragé le Chef de l'État angolais à poursuivre son engagement en faveur du développement et la paix sur le continent africain et dans le monde.

Saïd Djinnit a remercié l'Angola pour son soutien et sa coopération tout au long de son mandat et a indiqué que, concernant la région des Grands Lacs, les développements récents concernant la République centrafricaine, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo (RDC) avaient été passés en revue.

En ce qui concerne la RDC, qui a tenu les élections présidentielles en décembre dernier, le diplomate a exprimé sa satisfaction pour le résultat positif et pacifique du processus.

Font partie des Grands Lacs, l'Angola, le Burundi, la République du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Soudan, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, Nouveau représentant de l'ONU Dans l'entre-temps, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a nommé en janvier Huang Xia, de la République populaire de Chine, nouvel Envoyé spécial de l'Organisation pour la région des Grands Lacs.

Le diplomate chinois, né en 1962 et avec plus de 30 ans d'expérience, a déjà occupé plusieurs postes de haut niveau.

Au cours des dix dernières années, Huang Xia, en tant qu'ambassadeur, a représenté son pays au Niger, au Sénégal, en République du Congo, au Gabon et en France.