Congo-Kinshasa: 260.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère dans la région du Kasaï

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) estime que 260.000 enfants de la région du Kasaï en République démocratique du Congo (RDC) souffrent de malnutrition aiguë sévère et ont besoin d'un traitement vital. Des milliers d'enfants du Kasaï qui ont fui avec leur famille vers les provinces voisines du Kwilu et du Kwango souffrent également de malnutrition.

« Nous avons travaillé sans relâche avec nos partenaires et les communautés locales de la région du Kasaï pour soutenir le lent processus de relèvement après des années de conflit et de violence qui ont dévasté les enfants et les familles », a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, Représentant de l'UNICEF en RDC.

« Cependant, nous craignons que les récents résultats que nous avons obtenus pour les enfants ne soient perdus à cause de cette situation fragile, maintenant que de nombreuses personnes retournent dans la région en provenance de l'Angola. »

Le retour d'au moins 300.000 Congolais depuis l'Angola met une pression supplémentaire sur les centres de santé, les écoles et autres services de base au Kasaï. Par conséquent, l'accès aux services essentiels et vitaux est compromis pour de nombreux enfants.

En raison de la violence et de l'insécurité entre 2016 et 2018, le Kasaï a été confronté à des déplacements de population à grande échelle, à des violations des droits de l'enfant et à des niveaux importants de malnutrition chez les mineurs.

Même si des poches d'insécurité subsistent encore aujourd'hui, des milliers de familles qui avaient fui dans la brousse sont maintenant retournées dans leurs communautés.

L'UNICEF a réhabilité 500 salles de classe

Au cours des deux dernières années, l'UNICEF et ses partenaires ont traité 200.000 enfants souffrant de malnutrition sévère dans la région du Kasaï.

Pour aider les enfants à retourner à l'école, le fonds onusien a réhabilité 500 salles de classe qui avaient été incendiées ou pillées pendant les violences et a assisté plus de 100.000 enfants avec un soutien psychosocial et du matériel éducatif.

L'UNICEF a également soutenu plus de 5.000 enfants non accompagnés et enfants associés aux milices et assuré leur réinsertion dans leur famille et leur communauté.

Depuis 2017, l'UNICEF et ses partenaires au Kasaï ont notamment vacciné près de 4 millions d'enfants contre la rougeole et la fièvre jaune et ont organisé l'accès aux soins de santé de base pour plus de 163.000 personnes touchées par les conflits et les épidémies.

De plus, ils ont fourni des kits d'eau, d'assainissement et d'hygiène à 900.000 personnes dans les zones touchées par le choléra, et ont permis à plus de 500.000 personnes d'avoir accès aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène.

Par ailleurs, le fonds et ses partenaires ont garanti à 78.000 enfants l'accès en toute sécurité aux espaces communautaires pour la socialisation, les jeux et l'apprentissage. Ils ont fourni des articles ménagers essentiels à près de 150.000 personnes.

Enfin, ils ont atteint plus de 6 millions de personnes avec des messages clés pour sauver des vies.