Soudan: L.a HAC dans le Nord-Darfour organise une étape de reconstruction

Al-Fâcher — - La Commission d'Aide Humanitaire (HAC) du Nord-Darfour est en train de mettre en place des dispositions pour répondre aux besoins de passer du Stade de travail en Situation d'Urgence et de Fourniture d'Assistance Humanitaire au Stade de Redressement, de Reconstruction et Développement conforme à la Résolution des Nations Unies réduisant la Mission des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour (MINUAD), en prévision de sa sortie définitive d'ici le milieu de 2020 et la transférée de la Mission progressivement à un Equipe des Nations Unies au Darfour, qui comprendra un nombre d'Agences et d'Organisations Internationales, ainsi qu'un Groupe de Travail Gouvernemental.

Le Coordonnateur de l'Aide Humanitaire au Nord-Darfour, Ibrahim Ahmed Hamid, a dit dans une déclaration faite à SUNA que HAC assurerait la Coordination avec les Organisations Internationales ainsi que les Ministères de l'Etat pour mettre en œuvre le Plan visant à passer de l'Aide d'Urgence à la phase de Relèvement et de Développement pour renforcer la Paix Sociale et parvenir à un Développement Durable.

Il a fait allusion à la Formation d'une Equipe Nationale chargée de coordonner les Opérations de Passage des Secours à la Phase de Développement et de Reconstruction, précisant que la mesure contribuerait à la mission de transfert de la MINUAD et à la continuité de ses Projets et Programmes de Développement et de Services.