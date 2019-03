Madagascar: Pollution atmosphérique - Les chiffres sur les décès passent du simple au double

Près de 9 millions de personnes par an meurent dans le monde de causes liées à la pollution de l'air, conclut une étude parue cette semaine.

Ce qui rend la pollution atmosphérique deux fois plus dangereuse par rapport à ce que l'on savait d'elle jusqu'à présent. D'après ces nouveaux travaux de recherche, la pollution de l'air fait plus de morts que le tabac : le tabac est à l'origine de 7,2 millions de décès en 2015, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l'air en fait 8,8 millions chaque année, d'après cette étude. La conclusion du Pr. Thomas Münzel de l'université de Mayence, en Allemagne, un des auteurs de l'étude, est sans équivoque. Il ajoute qu'il s'agit d'un problème auquel la population est soumise dans la mesure où il est possible d'éviter d'être exposé au tabac, mais il n'en est pas de même pour l'air pollué pour les habitants des zones concernées.

Doublé. Il y a un peu plus de trois ans, les chercheurs ont estimé à 790.000 le nombre de décès liés à la pollution de l'air en Europe. Presque deux fois plus que les estimations de l'Agence européenne de l'environnement. Dans le monde, sur les 8,8 de décès à attribuer à la pollution de l'air, 2,8 concernent la Chine.

D'autres travaux de recherche se sont déjà penchés sur les décès liés à la pollution atmosphérique et leurs résultats (4,5 millions de décès par an dans le monde) sont nettement en- dessous de ceux des chercheurs auteurs de la nouvelle étude. Pour parvenir à leurs conclusions chiffrées, les scientifiques allemands ont eu recours à une autre méthodologie de recherche statistique, impliquant « l'exposition aux polluants en se basant sur un modèle simulant la façon dont les gaz atmosphériques interagissent avec les composés chimiques issus de l'activité humaine » telles l'industrie, les transports, l'agriculture ou encore l'énergie.

Maladies cardiaques. Les particules fines ont un impact important sur la santé. Selon une scientifique ne faisant pas partie de l'équipe de chercheurs allemands, cette étude s'achemine vers une mise en lien beaucoup plus important du risque cardiovasculaire avec la pollution de l'air, si auparavant, les chercheurs se focalisaient davantage sur les risques de cancer et les atteintes pulmonaires. Ces travaux récents mettent ainsi beaucoup plus clairement le lien avec les problèmes cardiaques, les effets sur le cerveau ou encore sur la reproduction.