Congo-Brazzaville: Accès aux livres - Des points lecture dotés d'un fonds permanent d'ouvrages littéraires

Les structures de proximité mises en place à Pointe-Noire par l'Institut français du Congo (IFC) permettent aux jeunes des quartiers enclavés d'avoir accès aux livres.

Aujourd'hui, le livre est source d'apprentissage, d'accompagnement des études scolaires et d'épanouissement personnel. Dans un contexte d'extension urbaine et de rareté d'équipements culturels, le réseau des « points lecture » répond à une nécessité de proximité de l'offre culturelle, d'autant que son action est plus particulièrement adressée à l'enfance et la jeunesse.

En effet, c'est en 2016 que l'IFC lançait les premières sorties « bibliobus » dans la ville de Pointe-Noire. L'objectif visé est d'amener au plus près des jeunes le livre, un outil trop absent de leur quotidien. Ces journées de lecture et d'animation culturelle étaient fréquentées en masse et spontanément par de nombreux jeunes. Leur appétit de lecture et d'éveil par les récits se manifestait par une joie intense à arpenter les chemins de l'imaginaire et du savoir.

Cet engouement des jeunes autour du livre a permis à l'IFC de mettre en place, en 2017, un réseau de points lecture. Avec ces partenaires (Espace Yaro, Africa Graffitis, Cercle culturel pour enfants, Renatura, Renaduc et La Structure), l'IFC a pu développer une politique qui aujourd'hui favorise l'accès aux livres et à la lecture auprès des jeunes éloignés des structures de lecture publique.

Ces structures de proximité, installées dans différents quartiers populaires excentrés de la ville, seront dotées par l'IFC, le 16 mars, d'un fonds permanent d'ouvrages littéraires. Une vraie sélection variée de livres, tenant compte des différences d'âge, de goûts et d'usages. Misant sur l'effet démultiplicateur d'une bibliothèque, où chaque livre est lu par plusieurs personnes, l'IFC fait aujourd'hui du développement des points lecture une priorité, en accord avec son projet global (délocalisation d'activités, accent mis sur le jeune public, en particulier dans le domaine du livre).

Notons que les dépôts temporaires, renouvelés périodiquement par prélèvement sur le fonds de sa médiathèque, vont donc s'enrichir de fonds permanents grâce à la distribution des milliers de livres issus de dons faits à l'IFC de Pointe-Noire (dons faits par des résidents, expatriés quittant le Congo, collecte réalisée en France en août 2018 par la directrice de l'IFC, dont le transport a été assuré par la direction de la coopération de défense et de sécurité du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères).