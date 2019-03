Congo-Kinshasa: Sénatoriales - Eric Masamba Mazola dans la bataille à Kinshasa

Débutée le lundi 11 mars, la campagne pour les élections Sénatoriales a pris fin mercredi sous une ambiance très vive au siège de l'Assemblée provinciale située dans la Commune de la Gombe. Une centaine de candidats se disputent 8 sièges pour la ville-province de Kinshasa.

Pour cette journée, l'on a noté une grande mobilisation des candidats sénateurs au sein de ce temple de la démocratie de la capitale où étaient exposés plusieurs banderoles, affiches et autres insignes de campagne des candidats sénateurs qui se battent pour être élus et siéger à la chambre haute du parlement. Sur la liste, figure Eric Masamba Mazola. Ce candidat indépendant entend porter sa voix intelligible à la chambre haute du parlement. Cette institution d'importance capitale mérite mieux des gens les plus expérimentés adénitiques à Eric Masamba Mazola.

Lui qui s'est distingué au cabinet du Président de l'Assemblée nationale et celui du Gouverneur où il exerçait la fonction de conseiller. De toutes les façons, les élus provinciaux sont devant leurs responsabilités. Ils doivent cette-fois-ci élire des gens nantis des qualités, capables d'approcher les extrêmes et les points de vue dans un objectif commun afin de contribuer à nouveau au développement de Kinshasa la belle. A voir son parcours et son expérience musclée, il y a lieu d'affirmer que le candidat Eric Masamba a le meilleur profil pour représenter le souverain primaire au Sénat.