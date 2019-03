Sénégal: Le SNAN s'engage pour le développement de l'alphabétisation

Koungheul — Le syndicat Ndiabotu alphabétisation national (SNAN) a décidé d'accompagner les alphabétiseurs et de défendre leurs intérêts sur tous les plans afin de booster l'alphabétisation au Sénégal, a indiqué mercredi, son président, Niokho Ngom.

"Nous ne faisons pas de grève ni de querelle mais, nous voulons prendre l'alphabétisation en main et l'emmener en avant", a dit M. Ngom lors d'une mission à Koungheul et à Malém Hodar, dans le cadre de la vulgarisation et du partage des ressources développées par le syndicat.

"Nous ne voulons pas faire tout simplement l'alphabétisation. Nous voulons alphabétiser et faire des activités de transformation de fruits et légumes et tout ce qui parle du développement. Nous sommes déterminés à aider les femmes et les hommes qui ont fait leur avenir dans l'alphabétisation", a-t-il ajouté.

D'ailleurs, a expliqué M. Ngom, l'objectif de la mission qu'il dirige consiste à renforcer le Syndicat et à élaborer un plan d'actions avec les collectivités locales de Koungheul et de Malém Hodar sur certaines activités comme la transformation des fruits et légumes.

"Nous avons aussi sensibilisé les acteurs de l'alphabétisation afin qu'ils comprennent les contenants du Syndicat dans l'objectif d'emmener l'alphabétisation en avant", a-t-il indiqué.

Le syndicat Ndiabotu alphabétisation national (SNAN) travaille pour l'instant avec les acteurs de l'alphabétisation des régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Thiès et Diourbel.

Au cours de sa mission dans la région du Ndoucoumane, des réunions ont été tenues avec les délégués de la commission d'alphabétisation de Koungheul et de Malém, en présence du maire de chacune de ces villes.