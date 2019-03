Cote d'Ivoire: Télécommunications - Une solution de paiement électronique sans contact bientôt disponible

Un séminaire de restitution des solutions de ville intelligente avec les technologies qui l'accompagnent s'est tenu le 11 mars, à Sofitel Abidjan hôtel ivoire.

Le but de cette rencontre est de mettre en oeuvre des solutions innovantes de contrôle d'accès sécurisé couplée avec la technologie de surveillance et de reconnaissance faciale ainsi qu'une solution de paiement électronique sans contact via NFC (Near Field Communication, soit Communication en champ proche) en Côte d'Ivoire.

Comme son nom l'indique, le Nfc est un « paiement sans contact ». Il permet d'effectuer un paiement avec une carte bancaire sans l'insérer dans un lecteur. Il suffit à l'utilisateur de l'approcher d'un terminal compatible (environ 4 à 5 centimètres) pour que la transaction s'opère. À la différence d'un paiement avec contact, il n'est donc pas nécessaire dans ce cas de composer le code confidentiel, et encore moins de présenter une pièce d'identité.

Au cours donc de la rencontre, le gouvernement ivoirien a présenté ses ambitions pour digitaliser l'économie ivoirienne à travers le ministère de l'économie numérique. Le gouvernement du Japon représenté par Kaneko Kenji, directeur de la coordination des politiques internationales au ministère de l'Intérieur et des Communications, a lui aussi donné ses orientations en termes d'appui des pays en développement dans les programmes Tic et la présentation des résultats des projets pilotes.

Un aperçu des axes du partenariat entre NEC et VIPNET avec le développement de futures solutions a également fait l'objet de présentation.

Le représentant du ministre de l'Économie numérique et de la Poste, Isaac Gnamba Yao, a relevé l'importance des Tic. Pour lui, ces technologies demeurent un levier important de croissance économique, de création de valeur et de transformation sociale.

« En effet, peut-on parler d'émergence sans parler du numérique ? Assurément non. Le numérique est cette nouvelle donne résolument tourné vers une transformation en profondeur de la société ivoirienne, qui aidera à façonner l'Ivoirien nouveau. D'ailleurs notre ambition est de mener à bien cet objectif noble. Nous entendons bâtir des infrastructures technologiques résilientes et durables, soutenant la recherche scientifique et les technologies innovantes, pour le renforcement de la croissance économique, la création des emplois jeunes, et le bien-être des populations », a-t-il laissé entendre.

Notons qu'une ville intelligente et durable est une ville novatrice qui utilise les technologies de l'information et de la communication et d'autres moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité de la gestion urbaine et des services urbains ainsi que la compétitivité tout en respectant les besoins des générations actuelles et futures dans les domaines économique, social et de l'environnement.

Jean Bavane Kouika