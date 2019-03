Burkina Faso: Cyclisme - Les Étalons en route pour le championnat d'Afrique en Ethiopie

Sélection basée sur les espoirs, les représentants du Burkina ont pour objectif de décrocher des médailles dans la course en Contre la montre par équipe élite/U23 sur le difficile terrain de l'Ethiopie. Le Burkina présente cette année, deux amazones dans la catégorie U23/femmes. Il s'agit notamment de Awa Bamogo et Roukeita Ouédraogo. Les Etalons seront coachés par l'entraîneur national Karim Yaméogo.

Cette participation des Étalons cyclistes a été rendue possible grâce à un soutien du ministère des Sports et des Loisirs qui n'a ménagé aucun effort selon la Fédération nationale de cyclisme.

Les Étalons cyclistes seront engagés dans les épreuves suivantes: la Course contre la montre par équipe élite/U23 homme le 15 mars, le Relais mixte élite/U23 le 16 mars, la Course contre la montre individuelle élite/U23 homme le 17 mars, la Course contre la montre individuelle élite/U23 femme le 17 mars, la Course en ligne élite/U23 homme le 19 mars et la Course en ligne élite/U23 le 19 mars 2019.