Afrique: CAN 2019 - J-100, les grandes promesses de l'Egypte

Dans exactement 100 jours va débuter la CAN 2019 (21 juin -19 juillet) en Egypte. L'occasion pour Hosni Abo Rida, le président du Comité local d'organisation de faire le points dans un entretien au site de la CAF. Extraits.

« Les préparatifs se déroulent comme prévu. Depuis le début, il y a eu des réunions quotidiennes entre le comité organisateur local (COL) et les comités spécialisés pour respecter les délais. Les préparatifs couvrent de nombreux aspects, notamment tout ce qui a trait à assurer les conditions idéales dans les six sites retenus en ce qui concerne les terrains, les vestiaires, les tribunes et les zones réservées aux supporters. Un autre aspect concerne les différents terrains d'entraînement et les hôtels qui accueilleront les équipes qualifiées, ainsi que le transport et la réception des supporters étrangers.

Pour le tirage au sort le 12 avril: » Nous avons mis en place un concept qui exprime le passé et l'avenir de l'Égypte, fondé sur une histoire et une civilisation remarquables. La cérémonie sera un mélange de folklore égyptien et de culture moderne. Nous avons décidé de nous installer à côté des pyramides de Gizeh, mondialement connues, car elles donnent une idée précise de la profonde influence de l'Égypte dans l'histoire et la civilisation humaine. En effet, des millions de personnes suivront la cérémonie du tirage au sort, qui constitue une excellente occasion pour promouvoir le tourisme égyptien.

» L'Egypte est synonyme d'histoire, et de patrimoine. Nous avons été champions des deux premières éditions, en 1957 et 1959. Nous marquons maintenant l'histoire avec cette édition exceptionnelle avec 24 équipes au lieu de 16. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi aura lieu en été au lieu de sa programmation traditionnelle en janvier et février. C'est donc un tournoi exceptionnel. Nous prions Dieu pour nous assurer le succès qui fera la fierté de chaque Africain.