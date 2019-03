Guinée Bissau: Résultats des législatives - La tâche ne sera pas facile pour le PAIGC

Les résultats des législatives organisées le dimanche 10 mars dernier sont tombés hier 13 mars 2019. Et c'est le parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui est déclaré vainqueur par la Commission nationale des élections (CNE) avec 47 sièges sur 102 suivi de l'alliance de l'opposition, le Madem qui a obtenu 27 sièges.

La tâche ne sera donc pas facile pour le PAIGC puisqu'il n'a pas la majorité absolue. Toutefois, il devra pouvoir dominer l'Assemblée nationale grâce au jeu d'alliance avec de petits partis qui ont réussi à mettre dans leur escarcelle 7 sièges. Fini donc le suspense. La question que l'on pourrait se poser est de savoir si ces résultats ne feront pas l'objet de contestation ce, d'autant que ceux qui n'ont pas pu glisser leur bulletin dans l'urne le dimanche dernier estiment que leur droit civique leur a été volé.

La moindre contestation des résultats pourrait favoriser le retour des vieux démons

Ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest de moins de deux millions d'habitants, étant tristement célèbre dans les assassinats politiques, la CEDEAO doit suivre comme du lait sur le feu, le processus jusqu'à la proclamation définitive des résultats. La Guinée-Bissau est un volcan assoupi, et la moindre contestation des résultats pourrait favoriser le retour des vieux démons. Certes, on peut dire que le pays revient de loin pour avoir réussi le pari de l'organisation du scrutin du 10 mars, mais il convient toujours de croiser les doigts en attendant de voir comment les leaders des 21 partis politiques à la conquête des 102 sièges, vont accueillir ce verdict des urnes. Les Bissau-guinéens ont, en tous les cas, l'occasion de montrer qu'ils sont capables d'un sursaut patriotique pour faire passer les intérêts du pays avant tout. En tout état de cause, ce scrutin est l'occasion, pour la classe politique, de se réconcilier avec elle-même, avec la société civile et avec la sous-région.

Sous ce rapport, le scrutin du 10 mars a incontestablement plusieurs vocations aussi importantes les unes que les autres. En tous les cas, il faut souhaiter que les irrégularités constatées lors du vote ne remettent pas en cause ces résultats. Car, ce scrutin est censé sortir le pays d'une incessante crise politico-institutionnelle dans laquelle il est plongé depuis environ trois ans. Rappelons que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le limogeage de l'ancien Premier ministre, Domingos Pereira, par le président José Mário Vaz, en août 2015 ; toute chose ayant conduit au blocage du fonctionnement du parlement et nécessité la médiation de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui a dû manier la carotte et le bâton pour instaurer une transition politique pacifique jusqu'à la tenue de ces élections.

En effet, au début de cette crise au sommet de l'Etat, toutes les propositions de solutions qui ont été formulées depuis lors, sous l'égide du médiateur de la CEDEAO, le président guinéen, Alpha Condé, se sont heurtées aux antagonismes pernicieux et aux querelles byzantines des acteurs de la classe politique bissau-guinéenne. Il a fallu attendre janvier 2018 et les sanctions ciblées décidées par les chefs d'Etat de la sous-région, à l'encontre des pêcheurs en eaux troubles, pour enfin obtenir le consensus autour de l'organisation de ces législatives devant renouveler l'Assemblée nationale qui est au centre des tensions politiques, d'autant que le pays est sous régime parlementaire. C'est donc le chef du parti qui aura eu le plus grand nombre de députés au décompte final, qui occupera la primature, un poste qui suscite beaucoup de convoitises en Guinée-Bissau. Ceci dit, en réussissant à organiser un scrutin dans le calme, et à publier les résultats dans un délai raisonnable, la Guinée-Bissau montre sa détermination à intégrer les valeurs démocratiques sans recourir à la machette et au fusil.