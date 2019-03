Angola: Le Président de la République ouvre l'année judiciaire 2019 à Benguela

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est rendu jeudi matin (08h13) dans la province de Benguela pour ouvrir "l'Année judiciaire 2019" et inaugurer à Lobito le tribunal de district de la même ville, qui deviendra le premier du genre dans le pays.

Cette année, l'événement a pour devise "Pour l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'autonomie administrative, financière et patrimoniale des tribunaux"

Conformément à la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de juridiction commune de février 2015, les tribunaux (de première instance) des provinces de Luanda, Bengo, Cuanza Norte, Benguela et Huíla seront créés à un stade initial et expérimental.

Les cours d'appel (premier recours) de Luanda et de Benguela seront également mises en œuvre, dans un premier temps avec une zone d'intervention géographique plus étendue.

Ainsi, les 18 tribunaux provinciaux existants et les tribunaux municipaux restants, qui statuent sur toutes les questions, donneront naissance à 60 tribunaux de district dotés d'une compétence générique de première instance.

La loi exige la création de cinq régions judiciaires, avec une cour d'appel propre, couvrant les provinces judiciaires de Luanda (siège), Bengo, Cuanza Norte (région I), Uíge (siège), Malanje, Zaire et Cabinda (Région II) , Benguela (siège), Bié, Cuanza Sul et Huambo (région III), Huíla (sede), Cuando Cubango, Cunene et Namibe (région IV) et Lunda Sul (siège social), Lunda Norte et Moxico (région V).