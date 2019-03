Angola: L'Etat angolais perd plus de 4 milliards de dollars

Luanda — Les investissements privés réalisés avec des fonds publics ont fait plus de 4,7 milliards USD de préjudice à l'État angolais, selon le communiqué final de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue mercredi à Luanda, sous la direction du Président de la République, João Lourenço.

Cette information résulte du travail effectué par la Commission multisectorielle, créée par le Chef de l'Etat en décembre 2018, pour identifier de tels investissements.

Selon le communiqué de presse, au cours de ladite session, plusieurs textes de droit ont également été approuvés concernant l'Administration du Territoire et la Réforme de l'État.

Le règlement de la loi fondamentale sur l'Administration du Territoire, qui établit les règles sur l'organisation administrative du territoire, la classification et les critères de progression des municipalités, ainsi que la structuration interne des districts territoriaux infra-municipaux, figurent dans les principaux documents approuvés.

Les membres du Conseil des ministres ont également reçu l'approbation des règlements de la loi sur l'administration locale de l'État, qui régit les principes et règles d'organisation et de fonctionnement des Organes de l'administration locale dans l'actuel contexte politique, économique et social, de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement et les règles des Commissions de résidents.

Les membres de cet organe ont également entériné la relation entre les organes de l'Administration locale de l'Etat, la stratégie de revitalisation des actuelles commissions de résidents, ainsi que le règlement, les normes et les procédures en matière de toponymie aux niveaux national et local.

Les procédures et normes relatives à l'attribution ou à la suppression du numéro de police, dans toutes les circonscriptions et unités territoriales du pays, ont également été approuvées par les membres de cet organe.

Le modèle de classification municipale, un document qui permettra l'adoption de mécanismes de gestion, de contrôle et de suivi dans ces localités, compte tenu du développement économique et social attendu, ainsi que l'existence ou la perspective de la mise en œuvre de projets, de localisation géographique et de l'importance stratégique de chaque circonscription a également été adopté à la réunion.

Dans le domaine du pétrole

Le Conseil des ministres a approuvé la cession de la concession du bloc 34 au concessionnaire national et a prolongé la date du premier levé de pétrole brut dans la zone de développement du Champ Cameia du Bloc 21/09 jusqu'au 1er décembre 2024.

Toujours dans ce domaine, il a approuvé la modification de la zone de concession du bloc 15/14-Lira et de la zone de concession du bloc 15/06, afin d'intégrer pleinement le champ pétrolifère de Kalimba et d'ajouter de la valeur aux différents projets de production pétrolière déjà existants.

Création d'un service de contrôle de la qualité

En ce qui concerne la santé des consommateurs et l'autonomisation du pays dans la production d'aliments sûrs et sains, le Conseil des ministres a créé le Service national de contrôle de la qualité des aliments et approuvé son statut organique.

Politique étrangère

Dans le cadre de la politique étrangère, l'organe consultatif du Président de la République a examiné, en vue de sa soumission à l'Assemblée nationale, plusieurs propositions d'adhésion de la République d'Angola aux traités internationaux.

Les conventions contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la réduction du nombre de personnes apatrides figurent dans les principaux traités internationaux adoptés le même jour.

Il convient également de noter le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, le Conseil des ministres a approuvé les instruments juridiques conclus entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la Hongrie sur les accords de coopération économique et technique relatifs à l'exemption de visa réciproque pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. , le programme d'échange d'enseignement et de protocole d'entente dans les domaines universitaire et scientifique.