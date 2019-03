Soudan: Aila - Engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les Résultats du Dialogue National

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Premier ministre National, Mohamed Taher Aila, a affirmé l'engagement de son Gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des Résultats du Dialogue National et à œuvrer avec Sérieux et Persévérance pour réaliser les aspirations du peuple soudanais, indiquant que la Formation du Nouveau Gouvernement intervient après qu'une Consultation eut pris un certain temps pour un examen plus approfondi.

Lors d'une Conférence de Presse qu'il a tenue Mercredi, Aila a souligné que les Questions relatives aux moyens de Subsistance de la Population et aux Problèmes Urgents affectant les citoyens figureraient parmi les Priorités de son Gouvernement, soulignant la nécessité de s'attaquer aux Déséquilibres Structurels de l'Economie Nationale en augmentant la Production Agricole et Industrielle, soutenir les Exportations et réduire les Importations.

Il a ajouté que le Gouvernement examinerait les Recettes et les Dépenses Publiques et empêcherait la mise de côté des Fonds et des Dépenses Extrabudgétaires.

Aila a révélé que des Décisions seraient prises concernant la Dissolution de Certaines Sociétés, Institutions et Sociétés du Gouvernement qui ne jouent plus aucun rôle.

Il a souligné que son Gouvernement s'attacherait à améliorer la Fonction Publique, à placer la Bonne Personne au Bon Endroit, à œuvrer au Renforcement de l'Efficacité et de la Responsabilisation et à punir les Incompétents et les Corrompus sans Injustice.

Il a souligné que le Gouvernement s'occuperait des Minéraux pour le Bénéfice de l'Economie et des Ressources en Devises, ajoutant qu'il ouvrirait les portes au Secteur Privé et aux Investissements et augmenterait les Capitaux des Banques Nationales.

Il a affirmé l'attachement de son Gouvernement à tous les Accords et Conventions signés et à travailler en Coordination avec le Président de la République pour utiliser les Relations Extérieures du Soudan dans le soutien de l'Economie Nationale et pour préserver le Prestige et la Dignité du Soudan.

Le Premier ministre a salué le rôle important des Forces Armées, des Forces de Police, du Service de Sécurité Nationale et de Renseignements et des Forces de Soutien Rapide dans le maintien de la Paix et de la Stabilité et la Protection du pays, affirmant l'engagement de son Gouvernement à les soutenir et à les contraindre à Remplir leur Rôle.