Mali: 1ère session du comité de pilotage PACEM - Plus de 8 milliards de FCFA pour la compétitivité de l'économie malienne

La première session du comité de pilotage du Projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne (PACEM) s'est tenue le jeudi 7 mars dernier au ministère de l'Economie et des Finances. L'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Barry Aoua Sylla, en présence du directeur général de la dette publique, Elly Prosper Arama et du coordinateur du PACEM, Sory Bamba.

La rencontre avait pour objectif de donner à la cellule d'exécution du Projet, les grandes orientations nécessaires à la mise en œuvre correcte et efficace du PACEM. Elle vise spécifiquement à présenter le projet, le bilan partiel de ses activités de septembre à décembre 2018, à travers le programme prioritaire mis en place avec la Banque africaine de développement pour assurer le démarrage effectif des activités du projet et soumettre le programme de travail et le budget 2019 pour la période de janvier à décembre 2019, en vue de recenser les avis et observations pertinentes des membres du comité de pilotage aux fins de les amender et de les valider.

Le coût total du projet est estimé à environ 8,44 milliards de FCFA, a indiqué Barry Aoua Sylla. La BAD y participe à hauteur de 7,672 milliards de FCFA sous forme de don et la contribution de l'Etat du Mali s'élève à environ 767,290 millions de FCFA. «Nous, membres du Comité de pilotage, avons la lourde charge de maintenir cette dynamique déjà enclenchée afin de favoriser en temps réel, l'atteinte des objectifs de développement de ce projet à l'image du PAGE, au profit des populations maliennes, bénéficiaires finaux de ses résultats», a-t-elle souligné.

Pour rappel, le PACEM est un appui institutionnel financé par un don du Fonds africain de développement (FAD) et une contribution de l'Etat malien. Il fait suite au Projet d'appui à la gouvernance économique (PAGE) qui a connu une mise en œuvre réussie dont les retombés sont aujourd'hui visibles sur le secteur de l'économie et des finances publiques.

Le PAGE était un projet post crise qui a été mis en œuvre d'avril 2015 à juin 2018. C'est pour consolider les acquis du PAGE et continuer à renforcer les capacités institutionnelles de l'économie malienne dans son ensemble que le PACEM a été réfléchi et mis en place conjointement par notre pays et la BAD.

C'est ainsi que le PACEM qui cadre parfaitement avec les objectifs de développement fixés par les autorités maliennes a été approuvé par le conseil d'administration de la BAD le 12 juillet 2018. Son accord de don a été signé le 14 septembre 2018 et est entré en vigueur à la même date. Il durera quatre (4) ans à compter de sa date de signature.

Le PACEM vise globalement à contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie malienne à travers l'amélioration du cadre des investissements et l'appui au secteur privé.