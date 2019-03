Afrique: Forum international Afrique Développement 2019 - Plus de 30 000 acteurs économiques attendus

La sixième édition de ce rendez-vous d'affaires s'ouvre ce jeudi, 14 mars 2019 à Casablanca au Maroc.

La ville de Casablanca accueille la 6e édition du Forum international Afrique développement (Fiad) qui s'y tient du 14 au 15 mars. Initié par le Fonds d'investissement panafricain Al Mada, actionnaire de référence du groupe Attijariwafa Bank, ce rendez-vous annuel témoigne de l'engagement de la communauté économique et politique dans la dynamique intracontinentale.

Plateforme de rencontres et de mise en relation des acteurs économiques, investisseurs, et décideurs politiques, le Fiad donne l'occasion d'échanger sur des problématiques liées au développement économique du continent. Ceci, dans le but de mettre en exergue tout le potentiel de l'Afrique.

Cette édition sera ponctuée par plusieurs activités au profit de la promotion du commerce, des investissements et plus généralement des échanges et de la coopération Sud-Sud. A cet effet, il y aura entre autres, des sessions d'échanges B to B, un marché de l'investissement, ainsi que la cérémonie de remise des trophées de la coopération Sud-Sud et la soirée de distinction de l'entrepreneur de l'année. De nombreux pays sont à l'honneur cette année, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Rwanda et la Sierra Leone.

La délégation camerounaise est constituée entre autres de l'Agence de promotion des investissements (Api), du Groupement interpatronal du Cameroun (Gicam) et de Entreprises du Cameroun (Ecam). Louis Paul Motaze, ministre des Finances, y est également annoncé pour animer, selon les organisateurs, une conférence sur le marché de l'investissement.

Autre point au menu du Fiad 2019, les échanges. Il s'agit des plénières sur l'accélération de l'intégration économique régionale, l'apport des jeunes startupeurs et des femmes dans la croissance de l'Afrique. Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette édition se déroule autour du thème : « Quand l'Est rencontre l'Ouest ».