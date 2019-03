Burkina Faso: Passage à une Ve République - La Constitution sera adoptée par voie référendaire

Le projet de constitution pour le passage à la Ve république était au cœur des échanges entre le président du Faso et le bureau de la Commission constitutionnelle. Selon le président de la Commission Me Halidou Ouédraogo, le bureau a remis le rapport de travail de sa session extraordinaire tenue en janvier dernier au président Kaboré, et il était donc normal pour lui, de passer de temps en temps pour s'enquérir de l'évolution du processus.

Pour Me Halidou Ouédraogo, le président du Faso a promis que « la Constitution sera adoptée par voie référendaire » et il tiendra cette promesse conformément à ses propres engagements vis-à-vis de la Nation.

Des échanges avec le chef de l'Etat, il ressort que « toute décision doit être précédée de discussions et d'échanges. Le président a assuré qu'il est en train de procéder à cet exercice et en temps opportun, la réponse viendra et sera portée à la population » a souligné le président de la Commission constitutionnelle.

Pour conclure Me Halidou Ouédraogo a déclaré que « la date du référendum importe peu, pourvu qu'il se tienne dans les normes, dans le cadre de nos lois constitutionnelles et qu'il ne remette pas en cause un aspect ou un autre ».