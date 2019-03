Cote d'Ivoire: Lancement des J'Com 2019 - Alfred Dan Moussa plaide pour la revalorisation du budget de l'ISTC

L'Institut des sciences et techniques de la communication(Istc)-Polytechnique a procédé au lancement officiel de la 16ème édition des Journées du Communicateur (J'com) et de la 6ème édition du forum de renforcement des capacités du public et du privé.

C'était ce mercredi 13 mars 2019, autour du thème "Istc-Polytechnique, une grande école publique, une charte des valeurs".

Selon Dr Alfred Dan Moussa, directeur général de cette institution "les J'Com et le Forum de renforcement de capacités constituent une plateforme offerte aux étudiants des 5 écoles que compte l'Institut pour démontrer leur savoir-faire devant un parterre d'invités (autorités, parents et étudiants).

Aussi a-t-il saisi l'occasion pour plaider pour une revalorisation du budget de son établissement. "Malgré les efforts du gouvernement, le budget de l'Istc reste insuffisant. Les ressources ne sont pas suffisantes. Nous voulons un Istc à la hauteur de nos ambitions. Nous avons le rêve, nous avons la volonté de positionner l'Istc au rang des institutions d'excellence qui comptent", a-t-il plaidé.

Justifiant sa position Alfred Dan Moussa explique qu'aux premières heures de l'indépendance de la Côte d'Ivoire l'État a envoyé un certain nombre de ses cadres se former en journalisme, en Europe. Un programme dont il a lui-même bénéficié en allant à École supérieure de journalisme de Lille (France).

Mais selon le directeur général de l'Istc-Polytechnique les temps ont changé. L'État a décidé de former désormais sur place d'où la création de cet institut qui forme depuis 1992 des étudiants en journalisme, production audiovisuelle, Arts et images numériques, marketing &Publicité et en Télécommunications. "De 32 étudiants au départ, nous avons aujourd'hui 800 étudiants. Depuis 2015, l'Istc a un amphithéâtre de 560 places avec un centre de documentaire, une salle multimédia. Il y a un renouvellement en cours de l'equipement en chaises et tables, il y a un projet de numérisation des studios, des chantiers sont ouverts grâce à des partenariats", a-t-il énuméré.

Les journées scientifiques de l'Istc 2019 sont prévues respectivement les 21 et 22 juin prochains.