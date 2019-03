Madagascar: Législatives - Le processus électoral enclenché

Apparemment, le processus électoral est bien enclenché. Les dépôts de dossiers de candidatures à la députation ont eu lieu normalement.

Les chiffres communiqués par les OVEC, 800 à la clôture du dépôt hier, montrent qu'il existe un certain intérêt pour la chose publique. Une liste provisoire des candidatures sera publiée par la CENI demain avant un examen plus approfondi des pièces des dossiers. On saura le 19 mars au plus tard les noms de ceux qui vont se lancer dans la bataille électorale.

La campagne pour la députation se déroule sur le plan local. L'étendard politique est certes important, mais c'est surtout la personnalité du candidat et ses actions dans la circonscription qui prédominent. La capacité d'écoute et l'empathie manifestée par ce dernier envers ses électeurs comptent énormément. Les thèmes sociaux seront abordés prioritairement lors des déplacements sur le terrain. Mais la question financière ne peut pas être sous estimée car le candidat doit disposer d'un budget de campagne convenable pour véhiculer ses messages. La communication sera cette fois ci encore un outil indispensable, mais elle n'aura pas une envergure aussi importante que celle de la campagne présidentielle.

La CENI a repris la main et elle suivra des règles très strictes. Les candidats disposeront d'un temps de passage équitable sur les médias audiovisuels publics. La campagne électorale débutera officiellement le 6 mai. Des sanctions seront appliquées si certains devancent cette date. La commission nationale est claire sur ce point. Néanmoins, elle précise qu'il n'est pas interdit de faire des préparatifs. On se rend compte cependant de l'ambigüité des termes employés. Le processus électoral est donc maintenant enclenché. Les explications du vice-président de la CENI sont claires. Les états-majors politiques ont établi leur stratégie. On verra quelle tendance l'emportera le 27 mai prochain.